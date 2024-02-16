Какие морские элементы применяются косметическими брендами и с какой целью

Формула воды: какие морские компоненты используют бьюти-бренды и для каких целей

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Французский бренд Thalgo активно использует разнообразные виды морских водорослей, Biotherm добавляет термальный планктон в свои уходовые продукты, а La Mer специализируется на морских минералах и сотрудничестве с компаниями, добывающими водоросли в Тихом и Атлантическом океанах. Некоторые бренды, стремясь извлечь максимальную пользу из морских глубин, видят своей миссией защиту океана и создание благотворительных проектов. Примеры таких усилий включают Фонд защиты океана La Mer "Голубое сердце" и "Зоны надежды" с поддержкой Biotherm.

Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Эксперты рассказывают о конкретных морских компонентах и их действии в косметических средствах. Например, компонент Life Plankton от Biotherm обещает успокоить и восстановить кожу благодаря своим уникальным свойствам. Бурые водоросли, используемые в продукции La Mer, содержат L-гиалуроновую кислоту, аминокислоты и полисахариды, способствуя обновлению и увлажнению кожи.

Также рассматривается значение глубоководной морской воды, которая обогащает кожу марганцем и кремнием, укрепляет липидный барьер кожи и поддерживает уровень влаги. Косметика, содержащая компоненты, извлеченные из глубин океана, часто относится к премиальному и люксовому сегменту из-за их уникальных свойств и специализированных производственных процессов.

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