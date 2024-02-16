Почему аргановое масло заняло место кокосового масла на полках в ванной и на кухне

Аргановое масло: почему оно сменило кокосовое на полках в ванной и на кухне

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аргановое масло стало новым трендом, вытеснив кокосовое масло с полок в ванной и на кухне. Этот продукт извлекается из плодов дерева аргании и пришел к нам из Северной Африки, где считается национальным сокровищем, особенно в Марокко. Аргановое масло обладает рядом уникальных свойств и нашло применение как в кулинарии, так и в косметологии, медицине и уходе за волосами.

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Кулинарные применения арганового масла

Аргановое масло из обжаренных семян плодов аргании имеет приятный терпкий аромат с привкусом орехов и специй. Оно часто используется для приправления салатов из овощей или фруктов, а также для приготовления десертов, блюд из рыбы или мяса. Важно помнить, что при термической обработке масло теряет свои полезные свойства, поэтому его следует добавлять в уже приготовленные блюда либо использовать для заправки готовых салатов.

Медицинские свойства и применения арганового масла

Аргановое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами A, F, E. Оно обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, способствует восстановлению кожного покрова, улучшает состояние волос, увлажняет и защищает кожу, а также помогает справиться с проблемами кожи, такими как акне, экзема и псориаз.

Аргановое масло для ухода за кожей и волосами

Это масло подходит для всех типов кожи и волос. В косметологии его используют как самостоятельное средство или добавляют в состав кремов, сывороток и масок. Оно способствует увлажнению и питанию кожи, улучшает цвет лица, укрепляет волосы, делает их мягкими и блестящими.

Хотя аргановое масло обладает множеством полезных свойств, перед его использованием стоит учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом или специалистом. Важно помнить, что для сохранения своих полезных свойств масло следует использовать в разумных количествах и соблюдать рекомендации по его применению.

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