Как правильно заботиться о коже губ после процедуры татуажа

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Как ухаживать за кожей губ после татуажа

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Особенности заживления кожи губ после процедуры перманентного макияжа требуют внимательного ухода и соблюдения рекомендаций мастера.

Как ухаживать за кожей губ после татуажа
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Процесс восстановления занимает около месяца и проходит через несколько этапов, включая образование корочки и шелушение кожи. В первую неделю необходимо особо бережно обрабатывать губы, используя жидкие антисептики и увлажняющие мази. После появления корочки важно сохранять ее целостность, избегая водных процедур и пересушивания кожи. Для ухода можно использовать медицинские средства, такие как "Мирамистин" или кремы с витаминами, а в случае герпеса следует применять противовирусные средства.

Если возникают аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГУБАМИ ПОСЛЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА..
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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