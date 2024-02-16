Как правильно заботиться о коже губ после процедуры татуажа

Особенности заживления кожи губ после процедуры перманентного макияжа требуют внимательного ухода и соблюдения рекомендаций мастера.
Процесс восстановления занимает около месяца и проходит через несколько этапов, включая образование корочки и шелушение кожи. В первую неделю необходимо особо бережно обрабатывать губы, используя жидкие антисептики и увлажняющие мази. После появления корочки важно сохранять ее целостность, избегая водных процедур и пересушивания кожи. Для ухода можно использовать медицинские средства, такие как "Мирамистин" или кремы с витаминами, а в случае герпеса следует применять противовирусные средства.
Если возникают аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом.
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