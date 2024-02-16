Наиболее эффективные средства для придания объема губам

Лучшие препараты для увеличения губ

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для изменения формы губ используют филлеры, представляющие собой гелеобразные вещества, вводимые под кожу для заполнения пустот и изменения формы зоны, что приводит к увеличению объема губ. Филлеры классифицируются по видам веществ, входящих в их состав, и могут быть нескольких типов:

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Биодеградируемые;

Бионедеградируемые;

Биосинтетические.

Биодеградируемые филлеры, основанные на гиалуроновой кислоте, являются предпочтительным выбором для коррекции губ, поскольку организм не воспринимает их как чужеродные. Гиалуроновая кислота обеспечивает упругость и увлажнение тканей, что делает ее популярным компонентом для коррекции губ.

Бионедеградируемые филлеры не выводятся самостоятельно из организма и содержат синтетические вещества, такие как парафин и силикон. Они могут вызывать аллергические реакции и изменения формы губ.

Биосинтетические филлеры синтезируются на основе синтетических компонентов, максимально приближенных к человеческим, таким как коллаген. Они обеспечивают стойкий эффект, но могут вызывать миграцию и искажение формы лица.

Выбор подходящего филлера для увеличения губ зависит от предпочтений пациента, а также от характеристик филлера, таких как концентрация гиалуроновой кислоты, способность удерживать форму и т. д.

Лучшие филлеры для увеличения объема губ обычно выбираются на основе рекомендаций профессионального косметолога и оригинальности продукта, чтобы избежать осложнений и обеспечить безопасность процедуры.

ТОП-3 лучших филлеров для губ. Косметолог, пластический хирург Сальвассер Е.И. Клиника АвисМед