Черника для красоты: три рецепта домашних масок для лица, которые стоит попробовать

Помимо того, что черника является одним из самых вкусных фруктов, она также обладает множеством полезных свойств для здоровья. Эта ягода богата антиоксидантами, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают когнитивные функции и регулируют уровень сахара в крови. Однако, помимо внутреннего употребления, черника может быть эффективным ингредиентом в уходе за красотой. Попробуйте следующие три рецепта от beautylish.com, чтобы улучшить состояние вашей кожи.
Ингредиенты:
Измельчите все ингредиенты, используя блендер, чтобы получить однородную массу. Нанесите смесь на чистое лицо, избегая области вокруг глаз и рта. Смойте маску через пять-десять минут тёплой водой.
Ингредиенты:
Этот рецепт поможет мягко очистить и восстановить вашу кожу. Молочная кислота в йогурте помогает удалить омертвевшие клетки кожи, а антиоксиданты в чернике увлажняют и питают её. Разомните ягоды до получения пюре, добавьте греческий йогурт и нанесите маску на лицо на 15-20 минут. Затем смойте тёплой водой и высушите кожу полотенцем.
Ингредиенты:
Холодная черника поможет освежить и снять усталость глаз после напряжённого дня. Разомните ягоды и добавьте гель алоэ вера. Нанесите смесь под глаза и оставьте на 20 минут. Затем смойте тёплой водой.
Попробуйте эти рецепты и оцените их благотворное воздействие на вашу кожу. Главное, будьте осторожными и избегайте попадания средства в глаза!
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