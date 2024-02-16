Черника для красоты: три рецепта домашних масок для лица, которые стоит попробовать

Улучшение кожи с черникой: три домашних рецепта масок для лица

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Помимо того, что черника является одним из самых вкусных фруктов, она также обладает множеством полезных свойств для здоровья. Эта ягода богата антиоксидантами, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают когнитивные функции и регулируют уровень сахара в крови. Однако, помимо внутреннего употребления, черника может быть эффективным ингредиентом в уходе за красотой. Попробуйте следующие три рецепта от beautylish.com, чтобы улучшить состояние вашей кожи.

Фото: https://miro.medium.com/

Питательная черничная маска для лица

Ингредиенты:

1/4 стакана свежей черники

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка оливкового или виноградного масла

Измельчите все ингредиенты, используя блендер, чтобы получить однородную массу. Нанесите смесь на чистое лицо, избегая области вокруг глаз и рта. Смойте маску через пять-десять минут тёплой водой.

Уход за кожей с черникой и йогуртом

Ингредиенты:

10 свежих ягод черники

1 столовая ложка греческого йогурта

Этот рецепт поможет мягко очистить и восстановить вашу кожу. Молочная кислота в йогурте помогает удалить омертвевшие клетки кожи, а антиоксиданты в чернике увлажняют и питают её. Разомните ягоды до получения пюре, добавьте греческий йогурт и нанесите маску на лицо на 15-20 минут. Затем смойте тёплой водой и высушите кожу полотенцем.

Маска для глаз с черникой и алоэ

Ингредиенты:

Горсть свежей черники

2 столовые ложки геля алоэ вера

Холодная черника поможет освежить и снять усталость глаз после напряжённого дня. Разомните ягоды и добавьте гель алоэ вера. Нанесите смесь под глаза и оставьте на 20 минут. Затем смойте тёплой водой.

Попробуйте эти рецепты и оцените их благотворное воздействие на вашу кожу. Главное, будьте осторожными и избегайте попадания средства в глаза!