Эффективные упражнения на страже красоты лица: второго подбородка не будет точно

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Упражнения от второго подбородка: советы для улучшения овала лица

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок выдает в человеке усталость и возраст. С помощью наших советов улучшите овал своего лица и обманите время.

Упражнения от второго подбородка: советы для улучшения овала лица
Фото: Jessica Alba (#74306) by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Причины появления второго подбородка

Эксперты выделяют несколько основных причин, которые могут способствовать появлению второго подбородка:

  • Наследственные особенности, такие как кожа, мышцы, обмен веществ, анатомическое строение и расположение нижней челюсти и подъязычной кости.
  • Неправильная осанка и привычка смотреть в экран телефона.
  • Резкая потеря массы тела, которая может привести к провисанию кожи и мышц.
  • Неправильное питание, способствующее образованию жировых отложений.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Гормональные изменения в организме.
  • Возрастные изменения.

Упражнение для укрепления мышц лица

Если вы хотите избавиться от второго подбородка и укрепить мышцы лица и шеи, рекомендуется выполнить следующее упражнение.

  • Встаньте ровно, выпрямив спину и шею так, чтобы они были перпендикулярны полу.
  • Потяните подбородок вверх, сжимая губы как можно крепче.
  • Удерживайте эту позу в течение десяти секунд, а затем расслабьте мышцы и опустите подбородок.

Несколько советов для укрепления мышц лица

Проводите упражнения регулярно, лучше каждый день.

Для достижения наилучших результатов сочетайте упражнения для лица с правильным питанием и физическими нагрузками для всего тела.

Если у вас есть какие-либо здоровые проблемы или боли в области шеи и подбородка, проконсультируйтесь с врачом перед началом выполнения этих упражнений.

Если у вас есть кольца Венеры, которые представляют собой горизонтальные складки кожи над ключицами, вы можете также добавить такие упражнения.

  1. Поднятие плеч: сядьте прямо и медленно поднимите плечи вверх к ушам. Затем медленно опустите их. Повторите 10 раз.
  2. Упражнение "Сплетение рук": поднимите руки к ушам, согните локти, а затем сместите кисти вперед, пока они не пересекутся. Скользите кистями вверх и вниз, массируя область между грудью и плечами. Повторите 20 раз.
  3. Массаж шеи: используйте влажную мочалку или спонж, чтобы мягко массировать область между ключицами и шеей.

Помните, что результаты могут быть индивидуальными, и чтобы достичь наилучших результатов, необходимо быть терпеливыми и постоянными в выполнении упражнений.

6 лучших упражнений от второго подбородка
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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