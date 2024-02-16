Эффективные упражнения на страже красоты лица: второго подбородка не будет точно

Упражнения от второго подбородка: советы для улучшения овала лица

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Второй подбородок выдает в человеке усталость и возраст. С помощью наших советов улучшите овал своего лица и обманите время.

Фото: Jessica Alba (#74306) by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Причины появления второго подбородка

Эксперты выделяют несколько основных причин, которые могут способствовать появлению второго подбородка:

Наследственные особенности , такие как кожа, мышцы, обмен веществ, анатомическое строение и расположение нижней челюсти и подъязычной кости.

, такие как кожа, мышцы, обмен веществ, анатомическое строение и расположение нижней челюсти и подъязычной кости. Неправильная осанка и привычка смотреть в экран телефона.

и привычка смотреть в экран телефона. Резкая потеря массы тела , которая может привести к провисанию кожи и мышц.

, которая может привести к провисанию кожи и мышц. Неправильное питание , способствующее образованию жировых отложений.

, способствующее образованию жировых отложений. Малоподвижный образ жизни.

Гормональные изменения в организме.

в организме. Возрастные изменения.

Упражнение для укрепления мышц лица

Если вы хотите избавиться от второго подбородка и укрепить мышцы лица и шеи, рекомендуется выполнить следующее упражнение.

Встаньте ровно, выпрямив спину и шею так, чтобы они были перпендикулярны полу.

Потяните подбородок вверх, сжимая губы как можно крепче.

Удерживайте эту позу в течение десяти секунд, а затем расслабьте мышцы и опустите подбородок.

Несколько советов для укрепления мышц лица

Проводите упражнения регулярно, лучше каждый день.

Для достижения наилучших результатов сочетайте упражнения для лица с правильным питанием и физическими нагрузками для всего тела.

Если у вас есть какие-либо здоровые проблемы или боли в области шеи и подбородка, проконсультируйтесь с врачом перед началом выполнения этих упражнений.

Если у вас есть кольца Венеры, которые представляют собой горизонтальные складки кожи над ключицами, вы можете также добавить такие упражнения.

Поднятие плеч: сядьте прямо и медленно поднимите плечи вверх к ушам. Затем медленно опустите их. Повторите 10 раз. Упражнение "Сплетение рук": поднимите руки к ушам, согните локти, а затем сместите кисти вперед, пока они не пересекутся. Скользите кистями вверх и вниз, массируя область между грудью и плечами. Повторите 20 раз. Массаж шеи: используйте влажную мочалку или спонж, чтобы мягко массировать область между ключицами и шеей.

Помните, что результаты могут быть индивидуальными, и чтобы достичь наилучших результатов, необходимо быть терпеливыми и постоянными в выполнении упражнений.