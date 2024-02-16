Эффективные упражнения на страже красоты лица: второго подбородка не будет точно

Если вы хотите избавиться от второго подбородка и укрепить мышцы лица и шеи, рекомендуется выполнить следующее упражнение.
Встаньте ровно, выпрямив спину и шею так, чтобы они были перпендикулярны полу.
Потяните подбородок вверх, сжимая губы как можно крепче.
Удерживайте эту позу в течение десяти секунд, а затем расслабьте мышцы и опустите подбородок.
Несколько советов для укрепления мышц лица
Проводите упражнения регулярно, лучше каждый день.
Для достижения наилучших результатов сочетайте упражнения для лица с правильным питанием и физическими нагрузками для всего тела.
Если у вас есть какие-либо здоровые проблемы или боли в области шеи и подбородка, проконсультируйтесь с врачом перед началом выполнения этих упражнений.
Если у вас есть кольца Венеры, которые представляют собой горизонтальные складки кожи над ключицами, вы можете также добавить такие упражнения.
Поднятие плеч: сядьте прямо и медленно поднимите плечи вверх к ушам. Затем медленно опустите их. Повторите 10 раз.
Упражнение "Сплетение рук": поднимите руки к ушам, согните локти, а затем сместите кисти вперед, пока они не пересекутся. Скользите кистями вверх и вниз, массируя область между грудью и плечами. Повторите 20 раз.
Массаж шеи: используйте влажную мочалку или спонж, чтобы мягко массировать область между ключицами и шеей.
Помните, что результаты могут быть индивидуальными, и чтобы достичь наилучших результатов, необходимо быть терпеливыми и постоянными в выполнении упражнений.
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