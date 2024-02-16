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Классификация наращивания ресниц: выберите подходящую именно вам

Искусственные ресницы: возможные варианты наращивания

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и пушистые ресницы также позволяют сэкономить время на макияже и снятии мейкапа. Многие женщины мечтают о наращивании, и данная процедура является безопасной и эффективной.

Искусственные ресницы: возможные варианты наращивания
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует классификация наращивания ресниц, включающая различные формы, виды техники и длины ресниц.

Кроме того, существуют разные методы моделирования, такие как натуральный эффект и лисий эффект, которые придают глазам глубину, выразительность и удлиняют их визуально.

Многие женщины мечтают о длинных ресницах, но некоторые все еще неуверенно относятся к процедуре наращивания. Однако стоит отметить, что это полностью безопасный и эффективный способ достичь желаемого результата. Рассказываем о видах наращивания ресниц.

Существует несколько вариантов наращивания ресниц, из которых представительницы прекрасного пола могут выбрать наиболее подходящий для себя.

Вы также можете выбрать вид техники наращивания и длину ресниц, не беспокоясь о возможных негативных последствиях.

Возможные варианты наращивания ресниц классифицируются следующим образом.

  • 1D. Мастер наращивает одну искусственную ресницу на каждую натуральную.
  • 1,5D. Полуторный объем подходит для тех случаев, когда классическое наращивание 1D не является достаточным. В данном случае мастер использует чередование: на одну натуральную ресницу приходится одна искусственная, а на следующую — две.
  • 2D. На каждую натуральную ресницу приходится дополнительная искусственная.
  • 3D. На каждую натуральную ресницу наращивается три искусственных.
  • 4-5D. На одну натуральную ресницу фиксируется по четыре или пять искусственных. С данной техникой получается мега-объем ресниц.
КАК НАРАЩИВАТЬ РЕСНИЦЫ? ДЛЯ НОВИЧКОВ
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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