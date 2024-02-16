Классификация наращивания ресниц: выберите подходящую именно вам

Искусственные ресницы: возможные варианты наращивания

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и пушистые ресницы также позволяют сэкономить время на макияже и снятии мейкапа. Многие женщины мечтают о наращивании, и данная процедура является безопасной и эффективной.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует классификация наращивания ресниц, включающая различные формы, виды техники и длины ресниц.

Кроме того, существуют разные методы моделирования, такие как натуральный эффект и лисий эффект, которые придают глазам глубину, выразительность и удлиняют их визуально.

Многие женщины мечтают о длинных ресницах, но некоторые все еще неуверенно относятся к процедуре наращивания. Однако стоит отметить, что это полностью безопасный и эффективный способ достичь желаемого результата. Рассказываем о видах наращивания ресниц.

Существует несколько вариантов наращивания ресниц, из которых представительницы прекрасного пола могут выбрать наиболее подходящий для себя.

Вы также можете выбрать вид техники наращивания и длину ресниц, не беспокоясь о возможных негативных последствиях.

Возможные варианты наращивания ресниц классифицируются следующим образом.

1D. Мастер наращивает одну искусственную ресницу на каждую натуральную.

Мастер наращивает одну искусственную ресницу на каждую натуральную. 1,5D. Полуторный объем подходит для тех случаев, когда классическое наращивание 1D не является достаточным. В данном случае мастер использует чередование: на одну натуральную ресницу приходится одна искусственная, а на следующую — две.

Полуторный объем подходит для тех случаев, когда классическое наращивание 1D не является достаточным. В данном случае мастер использует чередование: на одну натуральную ресницу приходится одна искусственная, а на следующую — две. 2D. На каждую натуральную ресницу приходится дополнительная искусственная.

На каждую натуральную ресницу приходится дополнительная искусственная. 3D. На каждую натуральную ресницу наращивается три искусственных.

На каждую натуральную ресницу наращивается три искусственных. 4-5D. На одну натуральную ресницу фиксируется по четыре или пять искусственных. С данной техникой получается мега-объем ресниц.