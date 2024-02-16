Роскошные ресницы: эффективные рецепты укрепляющих сывороток для домашнего использования

Домашние сыворотки для укрепления и роста ресниц: 3 рецепта для идеального взгляд

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на то что изменить ресницы изнутри невозможно, вы можете улучшить их состояние при помощи специальных средств. В магазинах представлен широкий выбор сывороток и кондиционеров для ресниц, но можно приготовить их и в домашних условиях. Результаты появятся не мгновенно, но через несколько недель или месяцев вы оцените изменения. Попробуйте следующие рецепты натуральных сывороток от beautylish.com и добейтесь длинных и крепких ресниц!

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сыворотка с касторовым маслом

Необходимо:

Касторовое масло

Экстракт ванили

Одноразовые стержни для туши

Маленький контейнер

Приобретите касторовое масло и одноразовые щёточки для туши. Залейте масло и ванильный экстракт в контейнер (три части масла на одну часть ванили) и перемешайте. Наносите сыворотку на ресницы дважды в день, избегая попадания в глаза.

Сыворотка с витамином Е

Необходимо:

Масло или капсулы витамина Е

Небольшой контейнер или тарелка

Ватные палочки

Выжмите несколько капель витамина E в контейнер или тарелку и наносите на ресницы ватными палочками дважды в день.

Сыворотка с кокосовым маслом

Необходимо:

Кокосовое масло

Оливковое масло первого отжима

Масло или капсулы витамина Е

Маленький контейнер

Одноразовая щеточка для туши или ватные палочки

Смешайте равные части масел в контейнере и наносите на ресницы дважды в день для увлажнения и укрепления.

Создать сыворотку для ресниц в домашних условиях легко и просто, а результаты оправдают ваши ожидания. Главное - будьте аккуратны и избегайте попадания продукта в глаза!