Роскошные ресницы: эффективные рецепты укрепляющих сывороток для домашнего использования

Your browser does not support the audio element.

Несмотря на то что изменить ресницы изнутри невозможно, вы можете улучшить их состояние при помощи специальных средств. В магазинах представлен широкий выбор сывороток и кондиционеров для ресниц, но можно приготовить их и в домашних условиях. Результаты появятся не мгновенно, но через несколько недель или месяцев вы оцените изменения. Попробуйте следующие рецепты натуральных сывороток от beautylish.com и добейтесь длинных и крепких ресниц!

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license