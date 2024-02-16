Роскошные ресницы: эффективные рецепты укрепляющих сывороток для домашнего использования

Несмотря на то что изменить ресницы изнутри невозможно, вы можете улучшить их состояние при помощи специальных средств. В магазинах представлен широкий выбор сывороток и кондиционеров для ресниц, но можно приготовить их и в домашних условиях. Результаты появятся не мгновенно, но через несколько недель или месяцев вы оцените изменения. Попробуйте следующие рецепты натуральных сывороток от beautylish.com и добейтесь длинных и крепких ресниц!
Необходимо:
Приобретите касторовое масло и одноразовые щёточки для туши. Залейте масло и ванильный экстракт в контейнер (три части масла на одну часть ванили) и перемешайте. Наносите сыворотку на ресницы дважды в день, избегая попадания в глаза.
Необходимо:
Выжмите несколько капель витамина E в контейнер или тарелку и наносите на ресницы ватными палочками дважды в день.
Необходимо:
Смешайте равные части масел в контейнере и наносите на ресницы дважды в день для увлажнения и укрепления.
Создать сыворотку для ресниц в домашних условиях легко и просто, а результаты оправдают ваши ожидания. Главное - будьте аккуратны и избегайте попадания продукта в глаза!
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