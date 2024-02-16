Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости
Признаки поражения растений мучнистым червецом
Отключаемся от суеты: восемь идей, как провести ленивый день с максимальным комфортом
Биатлонисты из Норвегии одарили цветами шведских спортсменов после гонки на ЧМ
В Кургане появятся экскурсионные автобусы, работающие круглосуточно
Психиатр Василий Шуров объяснил, что психические проблемы часто проявляются еще в детстве
Врач Варфоломеева назвала основные признаки рака у ребенка
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Роскошные ресницы: эффективные рецепты укрепляющих сывороток для домашнего использования

Домашние сыворотки для укрепления и роста ресниц: 3 рецепта для идеального взгляд

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на то что изменить ресницы изнутри невозможно, вы можете улучшить их состояние при помощи специальных средств. В магазинах представлен широкий выбор сывороток и кондиционеров для ресниц, но можно приготовить их и в домашних условиях. Результаты появятся не мгновенно, но через несколько недель или месяцев вы оцените изменения. Попробуйте следующие рецепты натуральных сывороток от beautylish.com и добейтесь длинных и крепких ресниц!

Домашние сыворотки для укрепления и роста ресниц: 3 рецепта для идеального взгляд
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сыворотка с касторовым маслом

Необходимо:

  • Касторовое масло
  • Экстракт ванили
  • Одноразовые стержни для туши
  • Маленький контейнер

Приобретите касторовое масло и одноразовые щёточки для туши. Залейте масло и ванильный экстракт в контейнер (три части масла на одну часть ванили) и перемешайте. Наносите сыворотку на ресницы дважды в день, избегая попадания в глаза.

Сыворотка с витамином Е

Необходимо:

  • Масло или капсулы витамина Е
  • Небольшой контейнер или тарелка
  • Ватные палочки

Выжмите несколько капель витамина E в контейнер или тарелку и наносите на ресницы ватными палочками дважды в день.

Сыворотка с кокосовым маслом

Необходимо:

  • Кокосовое масло
  • Оливковое масло первого отжима
  • Масло или капсулы витамина Е
  • Маленький контейнер
  • Одноразовая щеточка для туши или ватные палочки

Смешайте равные части масел в контейнере и наносите на ресницы дважды в день для увлажнения и укрепления.

Создать сыворотку для ресниц в домашних условиях легко и просто, а результаты оправдают ваши ожидания. Главное - будьте аккуратны и избегайте попадания продукта в глаза!

ЧУДО-БАЛЬЗАМ для шикарных ресниц в домашних условиях
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Последние материалы
В Кургане появятся экскурсионные автобусы, работающие круглосуточно
Психиатр Василий Шуров объяснил, что психические проблемы часто проявляются еще в детстве
Врач Варфоломеева назвала основные признаки рака у ребенка
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Чем "стрессовое" акне отличается от других проблем с кожей: разбираемся с экспертом
Улучшение кожи с черникой: три домашних рецепта масок для лица
Госпитали и гражданские больницы Харькова переполнены из-за высоких потерь ВСУ
Рисовая каша на молоке в мультиварке: сытный и полезный завтрак
Горчица салатная: описание, сорта и выращивание
Марочко: морги Харькова переполнены телами украинских солдат из-за роста потерь ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников