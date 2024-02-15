Сухая кожа не будет доставлять дискомфорт: рассказываем, как выбрать увлажняющий крем

При выборе косметических средств важно учитывать тип кожи и состав продукта. Для проблемной кожи подходят кремы с противовоспалительными компонентами, такими как азелаиновая или салициловая кислота, экстракт зеленого чая и цинк, а также витамин A.
Для сухой кожи рекомендуется выбирать средства с фосфолипидами, скваланом и церамидами, которые присутствуют в гидролипидной мантии кожи. Кремы с каприловым триглицеридом или маслом кокоса, хотя они смягчают кожу, могут быть неподходящими.
Для чувствительной кожи также важны компоненты, присутствующие в гидролипидной мантии, и следует избегать раздражающих кислот. Рекомендуются кремы с гиалуроновой кислотой, фактором роста эпидермиса и мочевиной.
Для комбинированной кожи важно адаптировать уход в зависимости от ее текущего состояния. Для сухих участков подходят кремы с липидными компонентами, а для жирных участков — с кислотами и пептидами. Рекомендуется использовать средства с трегалозой, чтобы удерживать влагу на поверхности кожи без усиления жирности или сухости.
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