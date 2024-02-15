Сухая кожа не будет доставлять дискомфорт: рассказываем, как выбрать увлажняющий крем

Как подобрать увлажняющий крем по типу кожи

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе косметических средств важно учитывать тип кожи и состав продукта. Для проблемной кожи подходят кремы с противовоспалительными компонентами, такими как азелаиновая или салициловая кислота, экстракт зеленого чая и цинк, а также витамин A.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для сухой кожи рекомендуется выбирать средства с фосфолипидами, скваланом и церамидами, которые присутствуют в гидролипидной мантии кожи. Кремы с каприловым триглицеридом или маслом кокоса, хотя они смягчают кожу, могут быть неподходящими.

Для чувствительной кожи также важны компоненты, присутствующие в гидролипидной мантии, и следует избегать раздражающих кислот. Рекомендуются кремы с гиалуроновой кислотой, фактором роста эпидермиса и мочевиной.

Для комбинированной кожи важно адаптировать уход в зависимости от ее текущего состояния. Для сухих участков подходят кремы с липидными компонентами, а для жирных участков — с кислотами и пептидами. Рекомендуется использовать средства с трегалозой, чтобы удерживать влагу на поверхности кожи без усиления жирности или сухости.

МОИ КРЕМЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КОЖИ / КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА