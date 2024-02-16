Почему помада Clinique Black Honey так популярна. Если не можете купить оригинал, есть два качественных аналога

Clinique Black Honey Almost Lipstick. Вирусные видео, на которых блогеры делают различные макияжи с этой помадой, бьют все рекорды в социальных сетях.
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Данный продукт выпускается брендом с 1971 года и до сих пор является предметом восхищения миллиардов девушек.
Ключ к успеху помады — ее универсальность. Эта помада великолепно смотрится на коже любого оттенка. На губах она создает прозрачную глянцевую вуаль с розовым, слегка сливовым, мерцающим финишем, но без липкости, характерной для подобных текстур. В отличие от других помад того времени Black Honey была создана для того, чтобы подчеркивать естественные оттенки, а не изменять цвет губ.
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