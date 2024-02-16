Почему помада Clinique Black Honey так популярна. Если не можете купить оригинал, есть два качественных аналога

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Нашумевшую помаду Clinique Black Honey могут заменить аналоги

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Clinique Black Honey Almost Lipstick. Вирусные видео, на которых блогеры делают различные макияжи с этой помадой, бьют все рекорды в социальных сетях.

Нашумевшую помаду Clinique Black Honey могут заменить аналоги
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хэштег #blackhoney был просмотрен более 15 миллионов раз.

Данный продукт выпускается брендом с 1971 года и до сих пор является предметом восхищения миллиардов девушек.

Ключ к успеху помады — ее универсальность. Эта помада великолепно смотрится на коже любого оттенка. На губах она создает прозрачную глянцевую вуаль с розовым, слегка сливовым, мерцающим финишем, но без липкости, характерной для подобных текстур. В отличие от других помад того времени Black Honey была создана для того, чтобы подчеркивать естественные оттенки, а не изменять цвет губ.

Более 20 тыс. человек ежемесячно ищут товары, похожие на Clinique lipstick shades 06, и мы тоже начинаем находить похожие товары. Ознакомьтесь с нашей подборкой доступных похожих продуктов:

Clinique Black Honey Lipstick Review (Allure 2023 Award Winner Lipstick)
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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