Как понять, что крем

Три признака того, что крем не подходит

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В наше время распространение косметических средств через социальные сети стало обычным явлением. Но угадать, подойдут ли они, сложно. Любое новое средство кажется идеальным, учитывая положительные отзывы. Однако, после нескольких дней использования ты начинаешь замечать, что что-то не так. На коже появляются воспаления, а при нанесении крема он начинает скатываться. Это может быть признаком того, что крем не подходит для тебя. Как избежать проблем? Ответы мы нашли у врача-косметолога.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Аллергическая реакция на коже: первый и основной признак того, что крем не подходит, — это возникновение аллергической реакции кожи. Это может проявляться в виде покраснений, жжения, зуда или отечности после нанесения крема. Важно учитывать, что это может быть вызвано аллергией на один из компонентов средства, таких как отдушки, масла, консерванты или красители. Скатывание крема: если крем скатывается после нанесения, это может быть результатом несовместимости его текстуры и состава с типом кожи. Это может также указывать на недостаточную полноту состава или наличие химических компонентов, которые не соответствуют потребностям твоей кожи. Неудобство при использовании: важно, чтобы косметика была комфортной в использовании. Это включает в себя факторы, такие как отдушка, текстура и упаковка. Каждый предпочтет разные форматы и ароматы, поэтому при выборе средства необходимо обращать внимание на эти детали.

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