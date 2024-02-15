Техника окрашивания волос "балаяж": как она возникла и кто её придумал - лучшие традиции из Парижа

Французский балаяж: что нужно знать про любимое окрашивание всех парижанок и голливудских звезд

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Техника балаяж возникла во Франции в 1970-х годах, приписывается сестрам Рози и Марии Карита, которые открыли салон Carita и стали ведущими парикмахерами Парижа. Среди их клиентов были Катрин Денев и принцесса Сорайя.

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Термин "балаяж" означает "мести" на французском, описывая движения мастера в процессе окрашивания, которые создают эффект солнечных бликов на волосах. Главная цель мастера — создать естественные выгоревшие блики, неузнаваемые как намеренные. Француженки стремятся к естественности в образе, что отражается в их стиле одежды, макияже и прическе, делая балаяж популярным выбором.

Сегодня эту технику используют не только француженки, но и звезды Голливуда, включая Дженнифер Лопес и Анджелину Джоли.

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