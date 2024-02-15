Завить волосы можно и без плойки: понадобятся только определённые косметические средства

Пять способов сделать идеальные локоны без плойки

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Локоны являются неотъемлемой частью праздничного образа, но отсутствие плойки или бигуди не должно стать помехой. Представляем 5 способов создания волн без использования стайлера.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Метод "Curly Girl":

Вымойте волосы мягким шампунем.

Нанесите кондиционер по всей длине жамкающими движениями.

Уберите лишнюю влагу полотенцем, жамкая волосы.

Нанесите ухаживающий спрей и стайлинговое средство.

Высушите волосы феном с диффузором, скрутив пряди.

Метод с косами:

Разделите волосы на зоны и заплетите их.

Нанесите мусс на волосы и дайте им подсохнуть.

Распустите косы и сбрызните их солевым спреем.

Метод с повязкой для волос:

Нанесите стайлинговое средство на волосы.

Наденьте повязку на голову и заплетите пряди вокруг нее.

Дайте волосам высохнуть.

Метод с жгутами из волос:

Нанесите стайлинговое средство на волосы.

Скрутите каждую прядь в жгут и зафиксируйте шпилькой.

Раскрутите жгуты после 8-12 часов и зафиксируйте локоны спреем.

Метод с колосками из ткани:

Нанесите стайлинговое средство на волосы.

Заплетите колоски из ткани в основание каждой пряди.

Дайте волосам высохнуть и распустите колоски.

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