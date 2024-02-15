Почти как макароны: сушим волосы с помощью дуршлага или металлического сита

Как высушить кудрявые волосы без диффузора

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для тех, кто ищет способы высушить кудрявые волосы без диффузора, есть несколько простых альтернатив. Если диффузор недоступен, можно воспользоваться обычными кухонными приспособлениями, такими как дуршлаг или металлическое сито. Нужно достаточно аккуратно сложить волосы в приспособление и начать сушить их феном.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Важно помнить о возможности нагревания металлических поверхностей под воздействием горячего воздуха, поэтому необходимо держать их за ручки и быть осторожными.

Если нет доступа к кухонным принадлежностям, просто оставьте волосы высыхать естественным образом, не трогая их, чтобы избежать появления пушистости и сохранить красивые кудри.

как я сушу кудри без диффузора