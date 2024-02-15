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Поллиноз или сезонная аллергия: что делать с кожей в этот период, рассказала косметолог

Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет косметолог

1:21
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Врач-косметолог, основатель Telegram-канала "Твой личный косметолог" и интернет-магазина профессиональной косметики mybeauty. moscow, Юлия Пярн, объясняет основные симптомы сезонной аллергии, включая насморк, зуд в носу, чихание, конъюктивит, отек слизистых, кашель и другие. Эти проявления называются поллинозом (сенной лихорадкой). Она также упоминает перекрестную аллергию и связь аллергий с кожными проблемами.

Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет косметолог
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Кожа реагирует на аллергены с помощью иммунных реакций, что может вызвать воспаление, покраснения, зуд и шелушения.

В период обострения аллергии следует избегать косметических процедур и экспериментов с новыми средствами, а также следить за питанием и стрессом.

Юлия Пярн дает рекомендации по уходу за кожей во время аллергии, включая использование мягких очищающих средств, увлажняющих средств и кремов для восстановления водно-липидного баланса. Она также рассказывает о подходящих средствах для тела и предостерегает от использования декоративной косметики.

При наличии трещин на коже рук рекомендуется выполнять все домашние дела в перчатках, избегать ветреной и прохладной погоды, и обратиться за консультацией к дерматологу, используя лечебные кремы с эмолентами и другими активными компонентами. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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