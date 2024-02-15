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Восемь эффективных массажных средств против целлюлита, подтвержденных реальными результатами

Восемь средств для антицеллюлитного массажа, которые реально работают

1:06
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Для успешной борьбы с целлюлитом необходимо применять комплексный подход, включающий правильное питание, физические упражнения, салонные процедуры и домашний уход.

Восемь средств для антицеллюлитного массажа, которые реально работают
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалисты клиники GMTClinic и салона красоты Beauty Boutique Aesthetica выделили восемь эффективных антицеллюлитных средств, которые действительно приносят результаты. Среди них сыворотка Cellulite Control от французской марки Thalion, моделирующий крем для тела "Утончение" также от Thalion, антицеллюлитная смесь масел для массажа Body Strategist от [comfort zone], выравнивающий комплекс для тела Ultra Retexturising Body Complex от Ultraceuticals, масло для профилактики растяжек от Weleda, березовое антицеллюлитное масло также от Weleda, моделирующий гель для тела с экстрактом плюща от St. Barth и релакс-масло Камфора и Ментол от St. Barth.

Эти средства помогают улучшить кровообращение, дренировать кожу и уменьшить проявления целлюлита, достигая видимых результатов при регулярном применении.

10 популярных процедур против целлюлита: ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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