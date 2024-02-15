Самые эффективные методики для укрепления и подтяжки кожи лица

Современная косметология предлагает разнообразные методы для достижения естественного лифтинга лица и сохранения его красоты. Теперь можно получить желаемые результаты без хирургического вмешательства и долгого восстановления. Для каждого пациента подбираются оптимальные процедуры в зависимости от его индивидуальных особенностей и желаний.
Врач-косметолог Quantum Clinic, Яна Ушанговна Бучнева, представляет эффективные методики, включая SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer для четких контуров лица и RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 для упругости кожи. Инъекционные методики, такие как использование филлеров, например, Аesthefill и Radiesse, также позволяют добиться долгосрочных результатов без потери естественности.
Важно консультироваться с профессионалами для выбора оптимального плана лечения, учитывая индивидуальные особенности каждого организма.
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