Особенности профессиональной косметики: почему её неприятный запах не отпугивает потребителей

Почему нам кажется, что косметика с неприятным запахом эффективнее

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Почти вся косметика Biologique Recherche, некоторые продукты SkinCeuticals и бренд SK-II славятся неприятными запахами. Тем не менее, это не отталкивает многих поклонников профессиональной косметики.

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Они считают, что средства с необычными ароматами более эффективными и качественными. Психология играет большую роль в этом восприятии: мозг связывает ароматы с предыдущим опытом, а привычка к аналогичным запахам, например, в лекарствах или моющих средствах, делает неприятные запахи в косметике менее раздражающими. Кроме того, культурные особенности и понятный состав продукта влияют на выбор потребителей. Многие предпочитают честные и понятные ноты, которые гарантируют наличие ключевых компонентов в составе.

Этот фактор делает косметику с необычными запахами более привлекательной и доверенной.

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