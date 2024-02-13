Как правильно очистить гуашу, чтобы исключить наличие бактерий: два совета от специалистов

Как очищать гуаша, чтобы точно не осталось бактерий: два варианта от экспертов

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гуаша, хоть и не новинка в уходе за кожей, всё ещё пользуется популярностью благодаря своему происхождению из традиционной китайской медицины и положительному влиянию на кожу и организм в целом. Однако важно правильно очищать этот инструмент, чтобы избежать распространения бактерий по лицу. Эксперты рекомендуют очищать гуашу перед и после каждого использования.

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Существует два основных способа очистки гуаша. Первый — это ручное мытьё, при котором скребок промывается в тёплой воде с мылом и затем тщательно высушивается. Второй способ включает погружение гуаша в тёплый раствор с мыльной водой на некоторое время перед тщательным ополаскиванием и высушиванием.

Для обеспечения максимальной чистоты гуаша после каждого использования также рекомендуется тщательно очищать его края, где может скапливаться больше бактерий, с использованием мягкой зубной щётки, а затем обработать дезинфицирующим средством.

При выборе гуаша следует отдавать предпочтение непористым материалам, таким как натуральный камень (например, розовый кварц или нефрит), поскольку они легче поддаются очистке от бактерий в сравнении с пористыми материалами, такими как серебро, медь и дерево.

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