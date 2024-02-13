Эксперт рассматривает возможность оптимизации расходов на косметические средства для ухода и даёт советы по эффективному управлению этим процессом

Можно ли экономить на уходовой косметике и как это делать правильно — объясняет эксперт

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог Елена Доброгорская рассматривает вопрос экономии на косметике, указывая на то, что цена не всегда соответствует качеству продукта.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

В бьюти-индустрии индивидуальный подход к оценке стоимости продуктов, и не всегда дорогие бренды обеспечивают высокое качество. Она отмечает случаи, когда даже дорогие кремы не оправдывают свою цену своим составом и эффективностью, и рекомендует обращать внимание на ингредиенты.

Профессиональная косметика, как правило, более оправдана в цене, так как она разрабатывается с участием врачей-косметологов и содержит больше активных ингредиентов. Она также утверждает, что средства стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей могут быть качественными, не обязательно выбирать только дорогие бренды.

Для бюджетных средств она рекомендует обращать внимание на качественные базовые линейки ухода, а также на определенные бренды, такие как The Ordinary, Christina, Holy Land и Dr. Spiller. Касательно очищающих средств и тоников, она считает, что не стоит экономить, так как качественное очищение играет важную роль в уходе за кожей. Также она дает советы по выбору скрабов и масок, подчеркивая важность качественных ингредиентов.

Для ухода за кожей вокруг глаз она считает, что можно выбирать более доступные кремы, указывая на важность компонентов, таких как кофеин, карнитин и церамиды.

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