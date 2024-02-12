Если срочно нужен лак для волос, а его нет, не беда: можно взять другие средства

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Как уложить волосы, если под рукой не оказалось лака

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Моя семья » Красота и стиль

Есть несколько альтернатив, которые помогут вам справиться с  проблемой отсутствия лака для волос. 

Как уложить волосы, если под рукой не оказалось лака
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Маска для волос может стать вашим спасителем: просто нанесите немного маски на влажные волосы и уложите их привычным способом. Маска не только зафиксирует укладку, но и улучшит состояние ваших прядей.

Лимонная вода также может пригодиться: измельчите лимон, залейте горячей водой, оставьте на 30 минут, а затем нанесите на волосы. Этот способ поможет закрепить укладку и защитить волосы.

Кожура грейпфрута — еще один необычный способ: вскипятите кожуру воды, остудите, затем нанесите на корни волос. Этот отвар поможет создать объем и ухаживать за волосами.

КАК СДЕЛАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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