Если срочно нужен лак для волос, а его нет, не беда: можно взять другие средства

Как уложить волосы, если под рукой не оказалось лака

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть несколько альтернатив, которые помогут вам справиться с проблемой отсутствия лака для волос.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Маска для волос может стать вашим спасителем: просто нанесите немного маски на влажные волосы и уложите их привычным способом. Маска не только зафиксирует укладку, но и улучшит состояние ваших прядей.

Лимонная вода также может пригодиться: измельчите лимон, залейте горячей водой, оставьте на 30 минут, а затем нанесите на волосы. Этот способ поможет закрепить укладку и защитить волосы.

Кожура грейпфрута — еще один необычный способ: вскипятите кожуру воды, остудите, затем нанесите на корни волос. Этот отвар поможет создать объем и ухаживать за волосами.

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