Какой парфюм имеет мятный аромат: подборка самых приятных ароматов, дающих ощущение прохлады

В ароматерапии мята является не только успокаивающим, но и охлаждающим элементом, что делает ее идеальным компонентом для летних парфюмов. Вот подборка самых интересных ароматов с мятной нотой, которые помогут освежиться в жаркий день.
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Green Play, Comme des Garçons Parfums
Начальные ноты: мята, лайм, ягоды можжевельника
Базовые ноты: базилик, жасмин, ветивер, кедр
Цена: 12 400 рублей
De Bachmakov, The Different Company
Начальные ноты: мята, листья кориандра, бергамот, инжир
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.
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