Какой парфюм имеет мятный аромат: подборка самых приятных ароматов, дающих ощущение прохлады

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Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает

1:38
Моя семья » Красота и стиль

В ароматерапии мята является не только успокаивающим, но и охлаждающим элементом, что делает ее идеальным компонентом для летних парфюмов. Вот подборка самых интересных ароматов с мятной нотой, которые помогут освежиться в жаркий день.

Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Green Play, Comme des Garçons Parfums

  • Начальные ноты: мята, лайм, ягоды можжевельника
  • Базовые ноты: базилик, жасмин, ветивер, кедр
  • Цена: 12 400 рублей

De Bachmakov, The Different Company

  • Начальные ноты: мята, листья кориандра, бергамот, инжир
  • Базовые ноты: мускатный орех, белая фрезия, кедр
  • Цена: от 9990 рублей

Morning Rowing, NOSE Perfumes

  • Начальные ноты: мята, герань
  • Базовые ноты: анис, смоляные ноты, гвоздика
  • Цена: 14 900 рублей

Cool Water Woman, Davidoff

  • Начальные ноты: мята, лимон, пион
  • Базовые ноты: жасмин, розовый перец, кедр, ладанник
  • Цена: от 8550 рублей

Le Jardin de Monsieur Li, Hermes

  • Начальные ноты: мята, кумкват
  • Базовые ноты: жасмин
  • Цена: от 8000 рублей

Blossom Me, Paco Rabanne

  • Начальные ноты: мята, ветивер, зеленый мандарин
  • Базовые ноты: цветущий апельсин
  • Цена: 8760 рублей

Grassland, Banana Republic

  • Начальные ноты: бергамот, помело, яблоко
  • Базовые ноты: мята, лаванда, герань, трава
  • Цена: 5500 рублей

ТОП-ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ С НОТОЙ МЯТЫ/МЯТНЫЕ АРОМАТЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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