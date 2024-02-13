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Неуклюжий образ: избегайте сочетания черного с нежными оттенками, советует стилист Скороходова

Стилист Скороходова рассказала, что в одежде запрещено сочетать чёрный и голубой цвета

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Избегайте сочетания чёрного цвета с нежными оттенками, предупредила стилист Анна Скороходова.

Стилист Скороходова рассказала, что в одежде запрещено сочетать чёрный и голубой цвета
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

"Чёрный привлекает к себе слишком много внимания и требует равноправного партнера, способного конкурировать с ним… Попытка сочетать его с мятным или нежно-голубым оттенком может создать неуклюжий образ, где черный становится доминирующим, а нежные краски тускнеют и теряют свою привлекательность", — отметила эксперт.

Также следует избегать комбинации одежды серого и коричневого цветов.

"Это сочетание придает образу небрежности и даже некоторой грязи. Эти цвета не гармонируют друг с другом, отсутствует доминирующий акцент, что лишает образ яркости и контраста", — пояснила Скороходова.

При создании монохромного образа в белом цвете важно использовать только один тон, чтобы избежать ощущения неряшливости. Например, это может быть молочный или белоснежный оттенок. Смешивание разных тонов белого может придать образу небрежный вид, поскольку различия в оттенках становятся слишком заметными.

Также рекомендуется избегать сочетания нескольких кислотных оттенков в одном образе.

"Лучше не сочетать кислотно-зеленый и ярко-алый цвета. Если вы хотите добавить яркий акцент, выбирайте один главный цвет и сочетайте его с более спокойными тонами", — советует стилист.

Ещё одно неудачное сочетание — яркие цвета и активный принт, сообщает Москва 24.

"Это создает излишнюю яркость и нелепость. Например, активный принт зебры в сочетании с ультрасиним цветом — сложная комбинация. С активными принтами лучше выбирать более спокойные цвета", — заключила специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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