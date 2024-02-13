Неуклюжий образ: избегайте сочетания черного с нежными оттенками, советует стилист Скороходова

Избегайте сочетания чёрного цвета с нежными оттенками, предупредила стилист Анна Скороходова.
"Чёрный привлекает к себе слишком много внимания и требует равноправного партнера, способного конкурировать с ним… Попытка сочетать его с мятным или нежно-голубым оттенком может создать неуклюжий образ, где черный становится доминирующим, а нежные краски тускнеют и теряют свою привлекательность", — отметила эксперт.
Также следует избегать комбинации одежды серого и коричневого цветов.
"Это сочетание придает образу небрежности и даже некоторой грязи. Эти цвета не гармонируют друг с другом, отсутствует доминирующий акцент, что лишает образ яркости и контраста", — пояснила Скороходова.
При создании монохромного образа в белом цвете важно использовать только один тон, чтобы избежать ощущения неряшливости. Например, это может быть молочный или белоснежный оттенок. Смешивание разных тонов белого может придать образу небрежный вид, поскольку различия в оттенках становятся слишком заметными.
Также рекомендуется избегать сочетания нескольких кислотных оттенков в одном образе.
"Лучше не сочетать кислотно-зеленый и ярко-алый цвета. Если вы хотите добавить яркий акцент, выбирайте один главный цвет и сочетайте его с более спокойными тонами", — советует стилист.
Ещё одно неудачное сочетание — яркие цвета и активный принт, сообщает Москва 24.
"Это создает излишнюю яркость и нелепость. Например, активный принт зебры в сочетании с ультрасиним цветом — сложная комбинация. С активными принтами лучше выбирать более спокойные цвета", — заключила специалист.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.