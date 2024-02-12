Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как уложить волосы, если под рукой не оказалось лака
Так делают французы: дизайнер дала советы по улучшению интерьера, которые подойдут всем
Десант РФ наступает на Часов Яр, ВСУ теряют опорники один за другим и бегут
Neurology: у тех, кто ворочается во сне, хуже когнитивные способности
Екатерина Андреева поделилась необычными фактами об орехах кешью
Китайские инженеры изобрели туалет, который не нужно чистить и мыть
Как завести машину в мороз: 4 самых эффективных способа
Как избежать привычки грызть у собаки: советы по воспитанию
Рецепт закваски из ржаной муки
Путешествие в аромате: запахи, которые мгновенно переносят вас в отпуск

Море внутри: ароматы, которые мысленно телепортируют в отпуск

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Отдых на побережье в любой день: ароматы, которые переносят вас на отпуск. Вот подборку освежающих и чувственных ароматов, которые помогут сделать обычные будни более яркими.

Море внутри: ароматы, которые мысленно телепортируют в отпуск
Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Парфюм Beach Walk от Maison Margiela: сочетание розового перца, бергамота и кокоса создает атмосферу счастья от прогулок по пляжу. Цена: от 8990 рублей.
  • Sundazed от Byredo: аромат свежести с калифорнийским лимоном, нероли и сахарной ватой напоминает о уютных моментах на веранде пляжного кафе. Цена: от 21 520 рублей.
  • Парфюм On The Beach от Louis Vuitton: микс цитрусовых и трав создает гармоничную атмосферу пляжного отдыха. Цена: от 28 000 рублей.
  • Sun light от Cosmogony: смесь черного и белого перца, жасмина, морской соли и других нот придаст ощущение пробуждения и цветения. Цена: 9550 рублей.
  • Одеколон Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone: смесь морской соли, шалфея и амбретты создает атмосферу свежести после дождя на побережье. Цена: от 5950 рублей.
  • Ocean di Gioia от Giorgio Armani: смесь груши, соли, жасмина, сандала и мускуса призвана передать полную картину отдыха на солнечном пляже. Цена: от 8560 рублей.
АРОМАТЫ НА МОРЕ ☆ КАКОЙ ПАРФЮМ ВЗЯТЬ ЛЕТОМ В ОТПУСК?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Последние материалы
Рецепт закваски из ржаной муки
Как размножить голубику
Певица Нюша показала необычную фотосессию в розовых тонах
Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что делал бы, если бы ему предложили работать в "Спартаке" или "Зените"
Диетолог Егоренкова рассказала, что съесть на ужин, чтобы быстро уснуть и хорошо спать
Метеоролог Позднякова предупредила о морозах до минус 20 градусов на этой неделе в Москве
Ароматерапия: свечи и диффузоры, которые создадут дома атмосферу спокойствия
Ученые считают, что за Плутоном могут скрываться другие миры размером с Марс
Врач Прощаев призывает россиян больше двигаться для здоровья суставов
Юрист Илья Русяев разъяснил порядок действий в случае затопления квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников