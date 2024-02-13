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Психологи объяснили преимущество жизни отдельно для молодой семьи риском остаться незрелыми

2:08
Моя семья

Молодые семьи часто начинают свою совместную жизнь, пребывая в родительском доме вместе с тестем, тёщей или обоими. Этот период может затянуться на несколько лет, несмотря на первоначальные намерения. Одному из партнёров может нравиться такая аранжировка — ведь это экономит деньги на аренде жилья, особенно если есть возможность оплатить только коммунальные услуги.

Психологи объяснили преимущество жизни отдельно для молодой семьи риском остаться незрелыми
Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Но другой может испытывать дискомфорт от постоянного соседства с родственниками, делящими общие пространства и часто возникающих конфликтов.

Психолог Артемий Сибирский отметил, что около четверти молодых семей в России живут с родителями первые пять лет совместной жизни. Это обусловлено не только финансовыми соображениями, но и культурными и семейными традициями.

Психолог Екатерина Мурашова подчеркивает, что переход к проживанию в чужом доме может быть сложным для приходящего партнёра, который должен адаптироваться к уже существующим правилам, с которыми он не всегда согласен. Она советует обсудить все условия проживания заранее, чтобы снизить возможные конфликты.

Психотерапевт Евгений Гиберт отмечает плюсы жизни в родительском доме, такие как возможность обмена опытом с тестем и тещей или оставление ребёнка под присмотром бабушки и дедушки, что экономит средства. Однако он также советует стремиться к собственному жилью.

Психолог Алена Карева добавляет, что важно отказаться от проживания с родителями, если они не уважают личное пространство молодой семьи или вмешиваются в её дела без согласия.

Елена Новопашиной, также психолог, предупреждает, что молодая семья, живущая под присмотром родителей, может остаться незрелой и зависимой. Поэтому важно обсудить мотивы желания жить с родителями и стремиться к самостоятельной жизни.

Валерий Гут, кандидат психологических наук, советует обсудить мотивы желания жить с родителями со своим партнёром и искать компромиссные решения. Он отмечает, что одной из причин для самостоятельной жизни является необходимость психологического взросления и развития независимости от родителей, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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