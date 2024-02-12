Ароматерапия: свечи и устройства для диффузии ароматов, которые помогут создать уютную обстановку в вашем доме и способствуют чувству спокойствия

Практически у каждого косметического бренда есть свои ароматические свечи или диффузоры, создающие атмосферу спокойствия в доме.
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Свеча Authentic, Soul Hygge: смесь ароматов сливы, мандарина, гвоздики, пачули, бобов тонка, ветивера и смолы создает атмосферу спокойствия и уюта. Деревянный фитиль добавляет звуки костра или камина. Цена: 2850 рублей.
Свеча "Корица", Mi&Ko: пряный и теплый аромат корицы, сладкого апельсина, мускатного ореха и гвоздики снимает депрессию, принесет гармонию и напомнит о приятных посиделках за чаем. Цена: 980 рублей.
Свеча Tranquillity, [comfort zone]: аромат спокойствия с нотами ванили, розы, кедра, сладкого апельсина, сандала, герани и ветивера, который создает приятное ощущение расслабления. Цена: 1980 рублей.
Воск Revelation Of Silence, Jully Beeм: составлен из эфирных масел лаванды, мяты и розмарина, предлагая расслабляющий аромат, подходящий для использования в аромалампе или электрической грелке. Цена: 980 рублей.
Свеча Bougie Harmonisante, Payot: с ароматом жасмина и мускуса, она создает нежный пудровый аромат, помогающий расслабиться и избавиться от тревожности. Цена: 2830 рублей.
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