Как пользоваться патчами: cемь важных правил

Патчи для ухода за кожей вокруг глаз стали популярным средством благодаря их способности уменьшать припухлость и устранять темные круги за короткое время.
Важно использовать их утром, чтобы избежать риска отеков, и не стесняться применять ежедневно для накопительного эффекта.
Патчи не обязательно хранить в холодильнике, так как их влажная основа сама по себе освежает и охлаждает кожу.
Они могут использоваться не только под глазами, но и на других проблемных зонах, таких как носогубные складки или лоб.
Наносить их следует правильно в зависимости от их формы, а время выдержки не должно превышать рекомендованное, чтобы избежать обратного эффекта.
После использования активной эссенции, с которой пропитаны патчи, достаточно вбить подушечками пальцев, и не всегда требуется дополнительное увлажняющее средство.
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