Как пользоваться патчами: cемь важных правил

Семь ключевых правил использования патчей

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи для ухода за кожей вокруг глаз стали популярным средством благодаря их способности уменьшать припухлость и устранять темные круги за короткое время.

Фото: Unsplash

Важно использовать их утром, чтобы избежать риска отеков, и не стесняться применять ежедневно для накопительного эффекта.

Патчи не обязательно хранить в холодильнике, так как их влажная основа сама по себе освежает и охлаждает кожу.

Они могут использоваться не только под глазами, но и на других проблемных зонах, таких как носогубные складки или лоб.

Наносить их следует правильно в зависимости от их формы, а время выдержки не должно превышать рекомендованное, чтобы избежать обратного эффекта.

После использования активной эссенции, с которой пропитаны патчи, достаточно вбить подушечками пальцев, и не всегда требуется дополнительное увлажняющее средство.

ПАТЧИ ПОД ГЛАЗА / КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ / 9 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ