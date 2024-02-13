Скандал в автомире: зачем Ford скрывает правду о ржавеющих новых пикапах F-150

Проблемы с качеством: новые Ford F-150 начинают ржаветь еще до продажи в дилерские центры

0:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Новое поколение пикапа Ford F-150 столкнулось с проблемами качества, когда автовладельцы начали жаловаться на образование ржавчины на деталях выхлопной системы и заднем мосте еще до того, как машины поступили в дилерские центры.

Фото: Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0

Представители завода-изготовителя до сих пор не могут объяснить причину этой проблемы, отмечая лишь, что коррозия является поверхностной и не влияет на технические характеристики машины.

Несмотря на скандал, интерес к новому Ford F-150 остается высоким, учитывая традиционную популярность линейки пикапов серии F среди американцев.