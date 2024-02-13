Скандал в автомире: зачем Ford скрывает правду о ржавеющих новых пикапах F-150

Новое поколение пикапа Ford F-150 столкнулось с проблемами качества, когда автовладельцы начали жаловаться на образование ржавчины на деталях выхлопной системы и заднем мосте еще до того, как машины поступили в дилерские центры.
Представители завода-изготовителя до сих пор не могут объяснить причину этой проблемы, отмечая лишь, что коррозия является поверхностной и не влияет на технические характеристики машины.
Несмотря на скандал, интерес к новому Ford F-150 остается высоким, учитывая традиционную популярность линейки пикапов серии F среди американцев.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.