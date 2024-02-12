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Спасаем кожу после отпуска под солнцем: лицо будет выглядеть свежим и здоровым

Шесть процедур, которые кожа оценит после отпуска

1:55
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После возвращения из отпуска стоит задуматься о состоянии кожи, которая, несмотря на перерыв в использовании косметических средств, могла подвергнуться стрессу из-за изменения климата, воздействия ультрафиолетовых лучей, а также воздуха с пылью и воды солёных морей или хлорированных бассейнов. Эти факторы могут вызвать сухость, обезвоживание, повышенное салоотделение, а также появление пигментных пятен. Сеть клиник "Семейная" рассказывает, какие процедуры помогут вернуть коже здоровый вид и сияние.

Шесть процедур, которые кожа оценит после отпуска
Фото: Нейросеть Шедеврум

RF-лифтинг — это аппаратная процедура, направленная на разогрев глубоких слоев кожи с использованием радиоволн. Она стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и способствует выработке нового коллагена, что придает коже гладкость и упругость. Эта процедура деликатна и безболезненна, идеально подходит для восстановления кожи после отпуска.

Биоревитализация — введение нестабилизированной гиалуроновой кислоты инъекциями. Эта процедура помогает восстановить тургор и эластичность кожи, увлажняет её и придает свежий вид.

Поверхностный пилинг рекомендуется особенно для тех, кто не отдыхал на море. Он помогает очистить поры, улучшить рельеф кожи и устранить пигментацию.

Лазерная шлифовка лица подходит для решения сложных проблем, таких как пигментация или потеря упругости кожи. Правильно подобранные параметры позволяют достичь результатов уже после нескольких процедур.

Плазмотерапия — введение собственной плазмы крови в кожу помогает бороться с различными проблемами, такими как потеря тонуса кожи, морщины, сухость и пигментация.

Микротоки — процедура, при которой используется электрический ток минимального напряжения для улучшения состояния кожи при различных проблемах, таких как жирность, сухость, гиперпигментация и отёчность.

Как ухаживать за кожей после отпуска? / Советы косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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