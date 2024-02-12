Шесть косметических средств, содержащих экстракты зеленого чая, которые рекомендуется включить в ежедневный уход за кожей

Известно, что зеленый чай благотворно влияет на организм, но его экстракты также приносят пользу, особенно когда они добавлены в косметические средства. Врач-дерматокосметолог Виктория Гончарук отмечает, что зеленый чай обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами благодаря дубильным веществам, таким как танины. Эти компоненты помогают сокращать отеки, борются со свободными радикалами и способствуют борьбе с морщинами. Экстракты зеленого чая также успокаивают кожу и часто подходят для чувствительной кожи.
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В основном, экстракты зеленого чая добавляются в натуральные составы очищающих, увлажняющих и антивозрастных средств. Ниже представлены несколько из них:
Отшелушивающая маска для лица Youthmud, Glamglow: маска, содержащая листья зеленого чая, а также комплекс глины и вулканическую пемзу, осветляет, смягчает и разглаживает кожу. Результат заметен уже через 10 минут.
Стимулирующий и защищающий тоник Tonique Aromatique, Méthode Jeanne Piaubert: этот тоник содержит зеленый чай и эфирные масла, стимулирующие и защищающие кожу от внешних воздействий.
Сыворотка для жирной и комбинированной кожи лица Green Tea Watery Serum, It's Skin: эта сыворотка, содержащая экстракты зеленого чая, бамбука, сливы и другие компоненты, интенсивно увлажняет кожу, придает сияние и нормализует работу сальных желез.
Сыворотка с лифтингом Lift Sculptor, Capture Youth, Dior: разглаживает морщины, делает кожу более упругой и подтягивает контур лица благодаря экстрактам зеленого и белого чая.
Интенсивный увлажняющий крем на основе семян зеленого чая Intensive Hydrating Cream with Green Tea Seed, Innisfree: этот крем, содержащий экстракты и масла семян зеленого чая, увлажняет кожу и поддерживает липидный баланс.
Мульти-защитный флюид с антиоксидантами Perfectionist Pro, Estee Lauder: экстракты зеленого чая добавлены в этот флюид, который помогает поддерживать естественную упругость кожи и противостоять воздействию инфракрасного излучения и других негативных факторов.
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