Никто не догадается, что ресницы нарощены, если использовать этот эффект

Эффект мокрых ресниц представляет собой метод наращивания ресниц, который придает взгляду свежесть и естественность, похожую на то, как выглядят ресницы после контакта с водой. Пушистые, слегка склеенные волоски придают образу небрежную красоту, иногда не сразу заметную как результат наращивания, и зависят от количества и длины ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license