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Преимущества и недостатки процедуры ламинирования бровей

Ламинирование бровей: плюсы и минусы

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование бровей — это инновационная процедура, которая пользуется все большей популярностью. Она придает бровям более ухоженный вид, что делает ее привлекательным выбором для женщин с непослушными или тонкими бровями. Преимущества и недостатки ламинирования бровей:

Ламинирование бровей: плюсы и минусы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Преимущества:

  • Брови выглядят естественно и ухоженно.
  • Волоски проходят курс оздоровления.
  • Процедура безопасна при условии соблюдения противопоказаний и консультации у косметолога.
  • Отсутствие болезненных ощущений во время процедуры.
  • Не требуется период реабилитации.
  • Возможность изменить оттенок бровей.
  • Минимизация ежедневного ухода.
  • После процедуры можно вернуться к обычным делам без ограничений.

Недостатки:

  • Невозможность изменить изгиб и длину бровей.
  • Необходимость периодического прощипывания выбивающихся волосков.
  • Процедура не скрывает рубцы.
  • Нельзя глобально изменить форму и густоту бровей.
  • Эффект не сохраняется долго, требуется периодическая коррекция.


Ламинирование бровей. Мифы. Разница между долговременной укладкой и биозавивкой бровей и ресниц
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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