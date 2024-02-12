Уход за ресницами после наращивания

Уход за наращенными ресницами

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Забота о ресницах после наращивания требует соблюдения определенных рекомендаций, которые выдаются мастером после процедуры. Нарушение этих рекомендаций может привести к потере ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Важно избегать механического воздействия на глаза, не тереть и не давить на ресницы, а также ограничить использование жирной косметики.

Не следует применять водостойкую тушь или подводку с масляной основой, а также избегать использование влажных салфеток и ватных дисков при снятии макияжа.

Не рекомендуется самостоятельно удалять искусственные ресницы, использовать дополнительные накладные ресницы или делать окрашивание тушью, содержащей масло.

Спать следует на спине, чтобы избежать деформации и обломов ресниц, и не стоит использовать устройства для подкручивания ресниц.

Также не рекомендуется контакт с горячей водой, агрессивные средства для очищения кожи и посещение сауны или бани в течение трех суток после процедуры.

Исключение контакта с очками и ограничение использования контактных линз также важны для сохранения долговечности ресниц.

Соблюдение этих рекомендаций поможет удлинить срок носки искусственных ресниц и избежать их преждевременного выпадения.

Как ухаживать за нарощенными ресницами, чтобы дольше продержались?