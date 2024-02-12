Разновидности ресниц, которые могут быть использованы для процедуры наращивания

Виды ресниц для наращивания

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор цвета для наращивания ресниц является важным этапом, влияющим на гармонию и эффект. Коричневые ресницы подходят светлокожим блондинкам и рыжеволосым девушкам, придавая мягкость и натуральность. Серые тона чаще всего сочетаются с коричневыми или черными ресницами, особенно хороши для светлых волос и бледной кожи. Черные ресницы — классический выбор, который подходит брюнеткам, но не всегда. Цветные ресницы используются для нестандартных образов.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вид наращивания также важен для создания желаемого эффекта. Разные изгибы, такие как J, B, C, D и L, предлагают различные варианты для придания объема и подчеркивания глаз. Технология крепления может быть пучковой или поресничной, с различными материалами и степенями объема, включая 1D, 2D, 3D, 4D и 5D.

Изгибы ресниц для наращивания