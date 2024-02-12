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Почему крем не дает ожидаемых результатов: косметолог объясняет распространенные ошибки, которые могут возникать при домашнем уходе за кожей

Почему ваш крем не достигает желаемого эффекта: косметолог делится ошибками, которые могут возникать при домашнем уходе

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Иногда даже при использовании дорогих кремов не удается достичь желаемого эффекта, и неправильный выбор продукта — далеко не единственная причина. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки в домашнем уходе за кожей с косметологом Викторией Гончарук.

Почему ваш крем не достигает желаемого эффекта: косметолог делится ошибками, которые могут возникать при домашнем уходе
Фото: Нейросеть Шедеврум

Оказывается, пенки с обильным химическим составом могут вызвать раздражение кожи, а чрезмерное использование скрабов может привести к появлению купероза и угревой сыпи. Важно помнить, что ночные кремы не должны применяться днем из-за различия составов и концентрации активных ингредиентов. Правильный выбор средств для ухода, избегание пенящихся средств для очищения и злоупотребление пилингами и скрабами — основные рекомендации для поддержания здоровья кожи.

Топ 10 ошибок в уходе за кожей. Рекомендации врача косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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