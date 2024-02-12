Почему крем не дает ожидаемых результатов: косметолог объясняет распространенные ошибки, которые могут возникать при домашнем уходе за кожей

Иногда даже при использовании дорогих кремов не удается достичь желаемого эффекта, и неправильный выбор продукта — далеко не единственная причина. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки в домашнем уходе за кожей с косметологом Викторией Гончарук.
Оказывается, пенки с обильным химическим составом могут вызвать раздражение кожи, а чрезмерное использование скрабов может привести к появлению купероза и угревой сыпи. Важно помнить, что ночные кремы не должны применяться днем из-за различия составов и концентрации активных ингредиентов. Правильный выбор средств для ухода, избегание пенящихся средств для очищения и злоупотребление пилингами и скрабами — основные рекомендации для поддержания здоровья кожи.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.