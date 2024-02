Как снять наращенные ресницы в домашних условиях

Современные бьюти-сервисы без наращивания ресниц невозможно представить, и важно не только качественно их наложение, но и правильное удаление. Многие предпочитают обратиться к лэшмейкерам, однако процесс снятия ресниц можно провести и самостоятельно, следуя правилам и советам профессионалов.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license