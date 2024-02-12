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Как снять наращенные ресницы в домашних условиях

Как убрать наращенные ресницы дома

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Современные бьюти-сервисы без наращивания ресниц невозможно представить, и важно не только качественно их наложение, но и правильное удаление. Многие предпочитают обратиться к лэшмейкерам, однако процесс снятия ресниц можно провести и самостоятельно, следуя правилам и советам профессионалов.

Как убрать наращенные ресницы дома
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Определение времени для снятия ресниц важно, так как каждая ресница имеет свой срок жизни, примерно три месяца. Пора снять наращенные ресницы, когда они начинают вызывать дискомфорт, слезотечение, выглядят неэстетично, либо не понравилось качество работы мастера.

Для удаления ресниц можно обратиться к профессиональным средствам, таким как дебондеры или ремуверы, которые быстро и эффективно размягчают клей. Эти средства используются лэшмейкерами, но также доступны и для домашнего использования.

Существуют также альтернативные способы удаления, например, с использованием альбуцида или сульфацетамида, масел (касторового, репейного и т. д.) или жирных кремов. Они также эффективны, но требуют больше времени на процедуру.

Независимо от выбранного способа, важно соблюдать осторожность и не допускать попадания средств в глаза.

КАК СНЯТЬ НАРОЩЕННЫЕ РЕСНИЦЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ // САМОСТОЯТЕЛЬНО
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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