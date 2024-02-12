В каких российских брендах можно обнаружить эффективные средства для ухода за кожей вокруг глаз

В каких отечественных марках можно найти качественные продукты для ухода за кожей в области вокруг глаз

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Мы представляем подборку новинок и хитов от российских брендов, которые предлагают эффективные средства для ухода за кожей вокруг глаз. Главные правила применения включают нанесение средства после крема для лица, движение от внутреннего уголка глаза к центру и затем к виску. Эффективные ингредиенты включают гиалуроновую кислоту, глицерин и кофеин. Некоторые бренды также добавляют натуральные масла и экстракты микроводорослей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Крем Dark. net от темных кругов и мешков под глазами от Mi&Ko: содержит экстракты коры шелкового дерева, янтаря, петрушки, гидролат дамасской розы, масло зеленого кофе и масло шиповника. Цена: 860 рублей. Витаминизирующий крем для области вокруг глаз "Алоэ вера" от Levrana: содержит алоэ вера, ламинарию, масла кокоса и абрикоса, экстракт облепихи. Цена: 480 рублей. Крем Anti-Age с ретинолом для области вокруг глаз от Anna Sharova: содержит 0,15% ретинола, увеличивает синтез гиалуроновой кислоты и коллагена, разглаживает морщины. Цена: 1600 рублей. Увлажняющая и разглаживающая сыворотка для области вокруг глаз Trehalose 5% + Niacinamide 4% + B-Shape 2% + Hydrovance 2% от Art & Fact: содержит трегалозу, ниацинамид, морской комплекс B-shape. Подходит для чувствительной кожи. Цена: 1100 рублей.

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