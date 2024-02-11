Пять продуктов из аптеки, которые могут быть полезны для борьбы с акне, увлажнения кожи и ее заживления

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: пять средств из аптеки, которые вам пригодятся

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом обзоре представлены доступные средства из аптеки, которые могут пригодиться при раздражении, покраснении и обветривании кожи, например, если вы забыли перчатки.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Солкосерил: эта мазь применяется для заживления ран, ожогов, а также может использоваться для лечения акне. Смешав с кремом и нанеся на руки, она увлажняет и смягчает кожу. Ретиноевая мазь: этот препарат предназначен для лечения угревой сыпи и обладает противовоспалительными свойствами. Его следует применять только на ночь, а утром использовать SPF-крем из-за возможного воздействия ультрафиолета. Ромазулан: содержит экстракт цветов ромашки и обладает противовоспалительным действием. Это средство помогает снять зуд при укусах насекомых и может использоваться при раздражениях на коже. Блефарогель: этот препарат с гиалуроновой кислотой предназначен для ухода за кожей век. Он увлажняет, снимает усталость глаз и покраснение, а также эффективен при отеках. Малавит: это средство на основе глицерина, молочной кислоты и ряда растительных экстрактов. Оно хорошо помогает при раздражениях и угревой сыпи, а также может использоваться как альтернатива дезодоранту и тоник для лица.

Вот на что способны копеечные средства из любой аптеки. Зачем переплачивать?!