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Пять продуктов из аптеки, которые могут быть полезны для борьбы с акне, увлажнения кожи и ее заживления

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: пять средств из аптеки, которые вам пригодятся

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В этом обзоре представлены доступные средства из аптеки, которые могут пригодиться при раздражении, покраснении и обветривании кожи, например, если вы забыли перчатки.

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: пять средств из аптеки, которые вам пригодятся
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Солкосерил: эта мазь применяется для заживления ран, ожогов, а также может использоваться для лечения акне. Смешав с кремом и нанеся на руки, она увлажняет и смягчает кожу.
  2. Ретиноевая мазь: этот препарат предназначен для лечения угревой сыпи и обладает противовоспалительными свойствами. Его следует применять только на ночь, а утром использовать SPF-крем из-за возможного воздействия ультрафиолета.
  3. Ромазулан: содержит экстракт цветов ромашки и обладает противовоспалительным действием. Это средство помогает снять зуд при укусах насекомых и может использоваться при раздражениях на коже.
  4. Блефарогель: этот препарат с гиалуроновой кислотой предназначен для ухода за кожей век. Он увлажняет, снимает усталость глаз и покраснение, а также эффективен при отеках.
  5. Малавит: это средство на основе глицерина, молочной кислоты и ряда растительных экстрактов. Оно хорошо помогает при раздражениях и угревой сыпи, а также может использоваться как альтернатива дезодоранту и тоник для лица.

Вот на что способны копеечные средства из любой аптеки. Зачем переплачивать?!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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