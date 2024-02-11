Несколько распространенных заблуждений органической косметики следует пересмотреть, в том числе и предположение о ее безопасности для аллергиков

Существует несколько мифов органической косметики, которые стоит пересмотреть, включая утверждение о ее безаллергенности

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Сегодня наиболее популярными являются приставки "органика", "эко", "натуральная" и "vegan" на косметических упаковках, обещающие высокие продажи. Однако в большинстве случаев слово "эко" служит скорее маркетинговым ходом, нежели гарантией экологичного производства. Брендов, которые действительно берут на себя экологическую ответственность, немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Следует отличать понятия "натуральная" и "органическая" косметика. В первом случае достаточно, чтобы в составе были несколько компонентов природного происхождения. Во втором же требования к продукции гораздо строже: она должна содержать не менее 95% органических ингредиентов, выращенных без использования пестицидов на специальных фермах, с соответствующими сертификатами.

Упаковка органической косметики также должна соответствовать определенным требованиям: быть изготовленной из переработанного пластика или биоразлагаемого материала.

Органическая косметика не тестируется на животных, а ее состав строго регулируется. Однако есть несколько распространенных мифов о ней.

Миф №1: Органическая косметика не вызывает аллергии и раздражения. Это неверно, так как любой компонент, органический или химический, может быть аллергеном.

Миф №2: Органика подходит всем. На самом деле, каждый тип кожи требует индивидуального подхода, а органическая косметика не обязательно подходит всем.

Миф №3: Органика эквивалентна народным рецептам. В отличие от народных средств, в органической косметике компоненты тщательно подбираются и балансируются.

Миф №4: В органической косметике отсутствует синтетика. Это неверно, так как некоторые синтетические компоненты могут использоваться в качестве консервантов.

Миф №5: У органической косметики может быть большой срок годности. Срок годности органической косметики ограничен из-за отсутствия синтетических консервантов и обычно составляет не более 12 месяцев.

Перед покупкой органической косметики важно обращать внимание на срок годности и сертификацию, чтобы быть уверенным в ее качестве и соответствии стандартам органики.

ПОЛЬЗА, МИФЫ И ВРЕД ОРГАНИЧЕСКОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ