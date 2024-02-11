Несколько распространенных заблуждений органической косметики следует пересмотреть, в том числе и предположение о ее безопасности для аллергиков

Сегодня наиболее популярными являются приставки "органика", "эко", "натуральная" и "vegan" на косметических упаковках, обещающие высокие продажи. Однако в большинстве случаев слово "эко" служит скорее маркетинговым ходом, нежели гарантией экологичного производства. Брендов, которые действительно берут на себя экологическую ответственность, немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки.
Следует отличать понятия "натуральная" и "органическая" косметика. В первом случае достаточно, чтобы в составе были несколько компонентов природного происхождения. Во втором же требования к продукции гораздо строже: она должна содержать не менее 95% органических ингредиентов, выращенных без использования пестицидов на специальных фермах, с соответствующими сертификатами.
Упаковка органической косметики также должна соответствовать определенным требованиям: быть изготовленной из переработанного пластика или биоразлагаемого материала.
Органическая косметика не тестируется на животных, а ее состав строго регулируется. Однако есть несколько распространенных мифов о ней.
Миф №1: Органическая косметика не вызывает аллергии и раздражения. Это неверно, так как любой компонент, органический или химический, может быть аллергеном.
Миф №2: Органика подходит всем. На самом деле, каждый тип кожи требует индивидуального подхода, а органическая косметика не обязательно подходит всем.
Миф №3: Органика эквивалентна народным рецептам. В отличие от народных средств, в органической косметике компоненты тщательно подбираются и балансируются.
Миф №4: В органической косметике отсутствует синтетика. Это неверно, так как некоторые синтетические компоненты могут использоваться в качестве консервантов.
Миф №5: У органической косметики может быть большой срок годности. Срок годности органической косметики ограничен из-за отсутствия синтетических консервантов и обычно составляет не более 12 месяцев.
Перед покупкой органической косметики важно обращать внимание на срок годности и сертификацию, чтобы быть уверенным в ее качестве и соответствии стандартам органики.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.