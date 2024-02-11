Все, что нужно знать о операции по коррекции верхних век: какой тип выбрать и можно ли окончательно избавиться от опущенных век и отеков

Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассмотрим блефаропластику, эффективное решение проблем с верхними и нижними веками. Процедура имеет несколько вариантов, каждый из которых решает конкретные задачи. Для более простых проблем подойдет консультация косметолога, тогда как для более долгосрочных результатов следует обратиться к пластическому хирургу. Доктор Амжад Аль-Юсеф подробно описывает процесс и виды блефаропластики. Операция может быть направлена на верхние или нижние веки, либо быть круговой, охватывая обе области. Основная цель заключается в удалении излишков кожи и жировой ткани, а также разглаживании морщин. Эффект блефаропластики придает выразительность взгляду, придает молодость и свежесть лицу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Первый вид — блефаропластика нижних век, представлен двумя подходами: трансконъюктивальной и классической. Трансконъюктивальная блефаропластика включает небольшой разрез внутри века, что делает операцию незаметной. Классическая блефаропластика включает разрез кожи под ресницами и часто используется при значительных излишках кожи и жировых грыжах.

Блефаропластика верхних век подразумевает удаление избыточной ткани в складке верхнего века с последующим швом. Окончательные результаты можно увидеть уже через несколько дней после операции.

Подготовка к блефаропластике включает предварительную консультацию с хирургом, а также обследования для определения возможных противопоказаний, которые могут включать в себя возрастные ограничения, онкологические заболевания, плохие анализы и другие медицинские проблемы.

Следует отметить, что противопоказания могут варьироваться в зависимости от конкретного случая, поэтому важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом до проведения операции.

Для чего нужна блефаропластика? (пластика верхних и нижних век)