До последнего момента: маски, обеспечивающие мгновенный эффект

Перед важными событиями, свиданиями или после бурной вечеринки, часто бывает невозможно посещать салон красоты. Однако проверенные маски с мгновенным эффектом могут стать настоящим спасением для уставшей, тусклой и обезвоженной кожи.
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Маска с церамидами для интенсивного увлажнения, The Oozoo: особенность масок The Oozoo — это дозатор-"шприц" с двухфазной ампулой, содержащей активные ингредиенты, которые смешиваются с основным составом тканевой маски. Этот комплекс увлажняющих ингредиентов придает коже сияние, питает ее и создает защитную пленку. Подобная маска с церамидами легко может заменить косметологическую процедуру перед важной встречей.
Специальная пробуждающая маска против признаков усталости The Special Mask, Evidens de Beaute: эта холодящая маска мгновенно пробуждает уставшую кожу, устраняет загрязнения, подтягивает, тонизирует и разглаживает. Охлаждающий комплекс уменьшает отечность, улучшает цвет лица и снимает покраснения за несколько минут.
Сверкающая маска для лица Gold Envy, Oribe: основные ингредиенты этой золотой маски включают комплекс масел цветов эдельвейса, пептиды и экстракт пальчикового лайма, которые придают коже сияние и здоровый блеск. Это идеальное средство, если вам нужно восстановить тусклую и сухую кожу за короткий срок.
Крем-маска с черной розой Black Rose Cream Mask, Sisley: эта крем-маска с черной розой известна своими восстанавливающими свойствами и способностью убирать следы усталости с лица. Экстракты листьев красного винограда, черной розы, физалиса, оливы и масла карите тонизируют и разглаживают кожу.
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