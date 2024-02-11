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До последнего момента: маски, обеспечивающие мгновенный эффект

До последнего момента: маски с немедленным результатом

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Перед важными событиями, свиданиями или после бурной вечеринки, часто бывает невозможно посещать салон красоты. Однако проверенные маски с мгновенным эффектом могут стать настоящим спасением для уставшей, тусклой и обезвоженной кожи.

До последнего момента: маски с немедленным результатом
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Маска с церамидами для интенсивного увлажнения, The Oozoo: особенность масок The Oozoo — это дозатор-"шприц" с двухфазной ампулой, содержащей активные ингредиенты, которые смешиваются с основным составом тканевой маски. Этот комплекс увлажняющих ингредиентов придает коже сияние, питает ее и создает защитную пленку. Подобная маска с церамидами легко может заменить косметологическую процедуру перед важной встречей.
  • Специальная пробуждающая маска против признаков усталости The Special Mask, Evidens de Beaute: эта холодящая маска мгновенно пробуждает уставшую кожу, устраняет загрязнения, подтягивает, тонизирует и разглаживает. Охлаждающий комплекс уменьшает отечность, улучшает цвет лица и снимает покраснения за несколько минут.
  • Сверкающая маска для лица Gold Envy, Oribe: основные ингредиенты этой золотой маски включают комплекс масел цветов эдельвейса, пептиды и экстракт пальчикового лайма, которые придают коже сияние и здоровый блеск. Это идеальное средство, если вам нужно восстановить тусклую и сухую кожу за короткий срок.
  • Крем-маска с черной розой Black Rose Cream Mask, Sisley: эта крем-маска с черной розой известна своими восстанавливающими свойствами и способностью убирать следы усталости с лица. Экстракты листьев красного винограда, черной розы, физалиса, оливы и масла карите тонизируют и разглаживают кожу.

LR Zeitgard Serox Маска “Мгновенный эффект“
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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