Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон

Врач-косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re: new делится информацией о пяти популярных косметических процедурах, которые не только улучшают состояние кожи, но и способствуют поднятию настроения.
Фото: https://hnfbeauty.nl/en
Ботулинотерапия: использование ботулинического токсина в микродозировке помогает расслабить мышцы лица, предотвращая образование морщин и сглаживая выражение "мышечных" морщинок, что может положительно влиять на эмоциональный фон.
IPL-терапия (фотоомоложение): эта процедура эффективно справляется с воспалениями, сужает поры, удаляет сосудистую сеть, покраснения и пигментацию, что может значительно улучшить качество кожи и позитивно сказаться на эмоциональном состоянии.
"Капельницы Золушки": использование капельниц с глутатионом и витамином С помогает восполнить дефицит глутатиона в организме, улучшая работу иммунной системы и оказывая положительное воздействие на физическое и ментальное здоровье.
Эндосфера-терапия: эта процедура помогает улучшить кровообращение, лимфоток и питание тканей, а также снимает мышечное напряжение, что способствует релаксации и улучшению эмоционального фона.
Led-терапия (фотодинамическая терапия): помимо борьбы с кожными проблемами, Led-терапия способствует улучшению настроения благодаря положительному воздействию света на организм, что помогает зарядиться энергией и позитивом.
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