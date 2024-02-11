Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон

Пять процедур красоты, которые помогут улучшить состояние кожи и настроение

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re: new делится информацией о пяти популярных косметических процедурах, которые не только улучшают состояние кожи, но и способствуют поднятию настроения.

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Ботулинотерапия: использование ботулинического токсина в микродозировке помогает расслабить мышцы лица, предотвращая образование морщин и сглаживая выражение "мышечных" морщинок, что может положительно влиять на эмоциональный фон. IPL-терапия (фотоомоложение): эта процедура эффективно справляется с воспалениями, сужает поры, удаляет сосудистую сеть, покраснения и пигментацию, что может значительно улучшить качество кожи и позитивно сказаться на эмоциональном состоянии. "Капельницы Золушки": использование капельниц с глутатионом и витамином С помогает восполнить дефицит глутатиона в организме, улучшая работу иммунной системы и оказывая положительное воздействие на физическое и ментальное здоровье. Эндосфера-терапия: эта процедура помогает улучшить кровообращение, лимфоток и питание тканей, а также снимает мышечное напряжение, что способствует релаксации и улучшению эмоционального фона. Led-терапия (фотодинамическая терапия): помимо борьбы с кожными проблемами, Led-терапия способствует улучшению настроения благодаря положительному воздействию света на организм, что помогает зарядиться энергией и позитивом.

Лучшие процедуры для улучшения качества кожи лица!