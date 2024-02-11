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Руководство по использованию корейских тональных кремов

Корейские тональные кремы: инструкция по применению

1:12
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Виды корейских тональных кремов:

Корейские тональные кремы: инструкция по применению
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • BB-крема: лидеры в индустрии красоты, обладают прекрасными кроющими свойствами, стойкостью и защитой от солнечных лучей.
  • СС-крема: менее плотные, подходят для тех, кто не нуждается в сильном маскировании кожных проблем, предоставляя при этом свежий и естественный вид.
  • Кушоны: имеют формат, удобный для повторного нанесения в течение дня, обеспечивая легкость и удобство в применении.
  • Тональная основа: представляют собой более крупные средства, часто используемые для мероприятий и создания вечерних макияжей.

Как выбрать корейский тональный крем:

Тон кожи: Важно учитывать совпадение оттенка крема с вашим естественным тоном кожи.

Лучшие корейские тональные кремы:

  • Missha M Perfect Cover BB Cream: идеально подходит для сухой кожи, обеспечивает стойкое покрытие и омолаживающий эффект.
  • Steblanc Black Snail Repair BB Cream: отличный выбор для жирной кожи, обладает матирующим эффектом и хорошей стойкостью.
  • SKIN79 Super + Original B. B Cream Pink: подходит для светлой кожи, обеспечивает защиту от солнечных лучей и увлажнение кожи.

СРАВНЕНИЕ 7 ПОПУЛЯРНЫХ КОРЕЙСКИХ ТОНАЛЬНЫХ ⭐️AMA, Klairs, Medi Peel, CUSkin, Farm Stay
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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