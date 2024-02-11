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Шесть многофункциональных бронзеров для макияжа лица

Шесть универсальных бронзеров для лица

1:14
Моя семья » Красота и стиль

В зимние месяцы, когда за окном часто встречаются дождь или снег, бронзеры могут стать вашим спасением, помогая избавиться от бледности и придать коже эффект летнего загара. Несколько универсальных вариантов:

Шесть универсальных бронзеров для лица
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Dolce&Gabbana Универсальный жидкий бронзер Solar Glow: легкая гелевая формула обеспечивает естественное сияние, а универсальные оттенки подходят для всех типов кожи.
  • PUPA Компактная пудра DESERT BRONZING POWDER: создает естественный загар в любое время года, придавая коже здоровый вид.
  • TOO COOL FOR SCHOOL Пудра-контуринг для лица By Rodin Shading: трехцветная раскладка позволяет смешивать оттенки под ваш тон кожи, создавая индивидуальный контур.
  • Подсвечивающая пудра kissed by the light illuminating powder от essence: сочетает в себе хайлайтер, бронзер и румяна, обеспечивая сияющий образ.
  • Бронзирующая пудра Sun Glow Matt Bronzing Powder от CATRICE: матовая текстура придает коже натуральный оттенок загара и идеально подходит для контуринга.
  • Минеральный бронзер, Ecomake: натуральная пудра создает эффект свежести и загара, подстраиваясь под подтон кожи и добавляя ей сияния.

ВСЕ ПРО БРОНЗЕРЫ – ТЕКСТУРЫ, НАНЕСЕНИЕ, ФАВОРИТЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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