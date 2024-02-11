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В чем различие между бальзамом для волос и кондиционером

Чем отличается бальзам для волос от кондиционера

0:48
Моя семья » Красота и стиль

Различия между бальзамом для волос и кондиционером:

Чем отличается бальзам для волос от кондиционера
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Функция: кондиционер влияет на поверхность волоса, придавая блеск и гладкость, за счет восстановления нормального кислотно-щелочного баланса. Бальзам, помимо этого, также питает волосы.
  • Защитный эффект: кондиционер защищает волосы от негативного воздействия внешних факторов и удерживает влагу, предотвращая ломкость и сухость. Бальзам имеет более насыщенную формулу, питает и восстанавливает структуру волос.
  • Особенности использования: бальзам обычно наносится на всю длину волос и при корне, выдерживается несколько минут и тщательно смывается. Кондиционер распределяется только по длине волос, избегая прикорневой зоны, и смывается через несколько минут.
В чем разница между маской, бальзамом и кондиционером
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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