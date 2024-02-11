В чем различие между бальзамом для волос и кондиционером

Чем отличается бальзам для волос от кондиционера

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Различия между бальзамом для волос и кондиционером:

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Функция: кондиционер влияет на поверхность волоса, придавая блеск и гладкость, за счет восстановления нормального кислотно-щелочного баланса. Бальзам, помимо этого, также питает волосы.

Защитный эффект: кондиционер защищает волосы от негативного воздействия внешних факторов и удерживает влагу, предотвращая ломкость и сухость. Бальзам имеет более насыщенную формулу, питает и восстанавливает структуру волос.

Особенности использования: бальзам обычно наносится на всю длину волос и при корне, выдерживается несколько минут и тщательно смывается. Кондиционер распределяется только по длине волос, избегая прикорневой зоны, и смывается через несколько минут.

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