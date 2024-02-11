Рекомендации по уходу за кожей, которые помогут поддерживать ее упругость и обеспечить увлажнение

Ищите решение для сухой кожи тела? Вот несколько бьютихаков, которые помогут вам справиться с этой проблемой.
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Масляные процедуры перед принятием душа: масла помогают удерживать влагу в коже и сохранять ее увлажненной. Нанесите масло на влажную кожу перед душем и смойте его прохладной водой.
Контроль температуры воды: горячая вода может вымывать полезные жиры из кожи, вызывая ее сухость. Поддерживайте оптимальную температуру около 40 градусов.
Используйте деликатные гели для душа: не злоупотребляйте гелями для душа, так как они могут нарушать естественный баланс кожи. Предпочтение отдавайте средствам с нейтральным pH или гидрофильным маслам.
Умеренность во времени под душем: длительное пребывание под душем может обезвоживать кожу. Ограничьте время водных процедур, чтобы избежать потери естественных масел.
Выбор подходящей мочалки: используйте мочалку с осторожностью, чтобы не травмировать кожу. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам, таким как шелк, и менять ее регулярно для поддержания гигиены и целостности кожного барьера.
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