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Пять рекомендаций по уходу за волосами для достижения роста в длину и предотвращения появления секущихся кончиков

Пять советов по уходу за волосами для достижения увеличения длины и предотвращения секущихся концов

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Полезные советы по уходу за волосами, направленные на быстрый и простой рост волос.

Пять советов по уходу за волосами для достижения увеличения длины и предотвращения секущихся концов
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Использование сока алоэ до мытья головы: алоэ успокаивает кожу головы, обогащает волосяные фолликулы витаминами, и содержит алантоин, способствующий росту волос. Наносите сок за 3 часа до мытья головы и используйте шампунь и кондиционер после.
  • Исключение дефицита кремния: недостаток кремния может приводить к выпадению волос. Включите в рацион сырые овощи, свеклу, петрушку, спаржу, землянику и хлеб из отрубей.
  • Выбор правильных масел для ухода: использование масел важно для увлажнения и улучшения состояния кожи головы. Масла виноградных косточек, арганы, репейное, авокадо и жожоба обладают увлажняющими и регенерирующими свойствами.
  • Использование шампуня с хитозаном: шампунь с хитозаном подходит для пористых волос, придавая им упругость и блеск, смягчая воду и удерживая влагу.
  • Корректировка рациона: правильное питание, богатое белками, индейкой, нежирной рыбой, бобовыми и зеленью, помогает отрастить здоровые волосы. Также важно учитывать дефицит витамина D, особенно в зимний период.

СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ: как избавиться? Эффективные средства для восстановления!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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