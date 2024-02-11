Пять рекомендаций по уходу за волосами для достижения роста в длину и предотвращения появления секущихся кончиков

Пять советов по уходу за волосами для достижения увеличения длины и предотвращения секущихся концов

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Полезные советы по уходу за волосами, направленные на быстрый и простой рост волос.

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Использование сока алоэ до мытья головы: алоэ успокаивает кожу головы, обогащает волосяные фолликулы витаминами, и содержит алантоин, способствующий росту волос. Наносите сок за 3 часа до мытья головы и используйте шампунь и кондиционер после.

Исключение дефицита кремния: недостаток кремния может приводить к выпадению волос. Включите в рацион сырые овощи, свеклу, петрушку, спаржу, землянику и хлеб из отрубей.

Выбор правильных масел для ухода: использование масел важно для увлажнения и улучшения состояния кожи головы. Масла виноградных косточек, арганы, репейное, авокадо и жожоба обладают увлажняющими и регенерирующими свойствами.

Использование шампуня с хитозаном: шампунь с хитозаном подходит для пористых волос, придавая им упругость и блеск, смягчая воду и удерживая влагу.

Корректировка рациона: правильное питание, богатое белками, индейкой, нежирной рыбой, бобовыми и зеленью, помогает отрастить здоровые волосы. Также важно учитывать дефицит витамина D, особенно в зимний период.

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