Как поддерживать здоровье жирной кожи лица?

В сфере ухода за проблемной и жирной кожей существует ряд принципов, средства и процедуры, направленные на решение шести основных задач:
Для жирной кожи рекомендуются легкие эмульсии, флюиды и гели, так как масла и силиконы могут забивать поры. При выборе косметики следует обращать внимание на состав, предпочтительны противовоспалительные компоненты, увлажняющие факторы, вещества, контролирующие выработку секрета, адсорбирующие компоненты и эксфолианты.
Базовые уходовые процедуры рекомендуется проводить дважды в день, а специфические мероприятия, такие как пилинги и маски, — по мере необходимости или по рекомендации косметолога.
Процедуры ухода включают этапы очищения, отшелушивания, тонизирования, увлажнения и питания. На этапе очищения следует использовать средства без спирта, а также гели и пенки. Этап отшелушивания рекомендуется проводить дважды в неделю с помощью мелкозернистых скрабов, пилингов или масок с глиной или углем.
Тонизирующие средства помогают сужать поры, делают кожу матовой, нормализуют функции сальных желез и восстанавливают гидролипидный барьер. Для увлажнения и питания кожи рекомендуются увлажняющие кремы с легкой текстурой, сыворотки с гиалуроновой кислотой и питательные кремы плотной консистенции.
Периодически рекомендуется посещать салон для проведения процедур, таких как мезотерапия, массажи и ультрафонофорез, для дополнительного ухода за кожей.
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