Как поддерживать здоровье жирной кожи лица?

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Как ухаживать за жирной кожей лица

1:48
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В сфере ухода за проблемной и жирной кожей существует ряд принципов, средства и процедуры, направленные на решение шести основных задач:

Как ухаживать за жирной кожей лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Регулирование выработки кожного сала.
  2. Матирование кожи.
  3. Предотвращение воспалений.
  4. Борьба с уже имеющимися высыпаниями.
  5. Улучшение микрорельефа кожи.
  6. Очищение пор и облегчение оттока секрета.

Для жирной кожи рекомендуются легкие эмульсии, флюиды и гели, так как масла и силиконы могут забивать поры. При выборе косметики следует обращать внимание на состав, предпочтительны противовоспалительные компоненты, увлажняющие факторы, вещества, контролирующие выработку секрета, адсорбирующие компоненты и эксфолианты.

Базовые уходовые процедуры рекомендуется проводить дважды в день, а специфические мероприятия, такие как пилинги и маски, — по мере необходимости или по рекомендации косметолога.

Процедуры ухода включают этапы очищения, отшелушивания, тонизирования, увлажнения и питания. На этапе очищения следует использовать средства без спирта, а также гели и пенки. Этап отшелушивания рекомендуется проводить дважды в неделю с помощью мелкозернистых скрабов, пилингов или масок с глиной или углем.

Тонизирующие средства помогают сужать поры, делают кожу матовой, нормализуют функции сальных желез и восстанавливают гидролипидный барьер. Для увлажнения и питания кожи рекомендуются увлажняющие кремы с легкой текстурой, сыворотки с гиалуроновой кислотой и питательные кремы плотной консистенции.

Периодически рекомендуется посещать салон для проведения процедур, таких как мезотерапия, массажи и ультрафонофорез, для дополнительного ухода за кожей.

Как очистить поры? Уход за жирной кожей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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