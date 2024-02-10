Как поддерживать здоровье жирной кожи лица?

Как ухаживать за жирной кожей лица

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В сфере ухода за проблемной и жирной кожей существует ряд принципов, средства и процедуры, направленные на решение шести основных задач:

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Регулирование выработки кожного сала. Матирование кожи. Предотвращение воспалений. Борьба с уже имеющимися высыпаниями. Улучшение микрорельефа кожи. Очищение пор и облегчение оттока секрета.

Для жирной кожи рекомендуются легкие эмульсии, флюиды и гели, так как масла и силиконы могут забивать поры. При выборе косметики следует обращать внимание на состав, предпочтительны противовоспалительные компоненты, увлажняющие факторы, вещества, контролирующие выработку секрета, адсорбирующие компоненты и эксфолианты.

Базовые уходовые процедуры рекомендуется проводить дважды в день, а специфические мероприятия, такие как пилинги и маски, — по мере необходимости или по рекомендации косметолога.

Процедуры ухода включают этапы очищения, отшелушивания, тонизирования, увлажнения и питания. На этапе очищения следует использовать средства без спирта, а также гели и пенки. Этап отшелушивания рекомендуется проводить дважды в неделю с помощью мелкозернистых скрабов, пилингов или масок с глиной или углем.

Тонизирующие средства помогают сужать поры, делают кожу матовой, нормализуют функции сальных желез и восстанавливают гидролипидный барьер. Для увлажнения и питания кожи рекомендуются увлажняющие кремы с легкой текстурой, сыворотки с гиалуроновой кислотой и питательные кремы плотной консистенции.

Периодически рекомендуется посещать салон для проведения процедур, таких как мезотерапия, массажи и ультрафонофорез, для дополнительного ухода за кожей.

Как очистить поры? Уход за жирной кожей.