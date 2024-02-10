Продукты против гиперпигментации на коже лица

Кремы от пигментных пятен на лице

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Действие любого крема, направленного на борьбу с пигментацией, заключается в разрушении меланина. После применения таких средств синтез пигмента замедляется, что приводит к постепенному осветлению кожи и улучшению ее тона. Некоторые кремы также обладают отшелушивающими свойствами, удаляя поверхностный слой эпидермиса, где сконцентрировано большое количество меланина. При регулярном использовании пигментные пятна становятся менее заметными, а кожа становится менее чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Фото: Нейросеть Шедеврум

При выборе отбеливающего крема важно учитывать свой тип кожи лица, так как средства для сухой, жирной, комбинированной и зрелой кожи имеют разные составы и свойства. Также следует обратить внимание на основные действующие вещества или их комбинации в составе крема.

Для эффективного отбеливания пигментных пятен можно использовать крема, содержащие следующие компоненты:

Кислоты, такие как салициловая, гликолевая, молочная, фруктовая и эллаговая, которые помогают удалить верхний ороговевший слой кожи, уменьшая гиперпигментацию и способствуя восстановлению ровного тона.

Арбутин, вырабатываемый из листьев толокнянки, создает мягкий отбеливающий эффект и постепенно разрушает меланин.

Аскорбиновая кислота (витамин C) подавляет активность меланоцитов и фермента тирозиназы, что способствует уменьшению пигментации.

Гидрохинон, антиоксидант, который активно обесцвечивает пигментные пятна.

Бета-каротин, провитамин A, который помогает предотвратить накопление меланина в клетках кожи.

Токоферол (витамин E), который блокирует производство меланина в коже и улучшает тон кожи.

Кроме того, отбеливающие крема могут содержать экстракты лимона, огурца, брусники, петрушки, а также масла жожоба и виноградных косточек.

Лучшие крема от пигментации на лице

Ниже представлен ТОП-5 отбеливающих кремов, которые помогают эффективно бороться с пигментными пятнами:

Achromin anti-pigment: крем, который обесцвечивает темные пятна, увлажняет и защищает кожу от ультрафиолета. В его состав входят октилметоксициннамат, гидрохинон и молочная кислота. Biotrade Melabel Forte Cream: крем, который устраняет веснушки и помогает достичь ровного тона кожи лица. Он содержит аскорбиновую кислоту и другие активные компоненты. KORA Phytocosmetics: крем, созданный на основе термальной воды и растительных экстрактов, который помогает уменьшить гиперпигментацию и улучшить общее состояние кожи. Bioderma Photoderm: крем, который помимо отбеливания также защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Его активные компоненты включают

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