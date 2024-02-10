Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA Dermatology: Привычка грызть ногти может быть заменена на потирание рук
В Киеве за явили, что на Украине можно мобилизовать максимум лишь 230 тысяч
Терапевт Асанов призывает россиян не переносить ОРВИ на ногах
Эксперты журнала "За рулём" рассказали о нюансах видеосъемки при встрече с инспектором ДПС
Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина
Кокорина назвали лучшим футболистом Кипра 2023 года
Как легко приучить котенка к лотку: проверенные методы
Как избавиться от хрена на участке?
Эксперты назвали оптимальный диапазон рабочей температуры двигателя автомобиля
Продукты против гиперпигментации на коже лица

Кремы от пигментных пятен на лице

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Действие любого крема, направленного на борьбу с пигментацией, заключается в разрушении меланина. После применения таких средств синтез пигмента замедляется, что приводит к постепенному осветлению кожи и улучшению ее тона. Некоторые кремы также обладают отшелушивающими свойствами, удаляя поверхностный слой эпидермиса, где сконцентрировано большое количество меланина. При регулярном использовании пигментные пятна становятся менее заметными, а кожа становится менее чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Кремы от пигментных пятен на лице
Фото: Нейросеть Шедеврум

При выборе отбеливающего крема важно учитывать свой тип кожи лица, так как средства для сухой, жирной, комбинированной и зрелой кожи имеют разные составы и свойства. Также следует обратить внимание на основные действующие вещества или их комбинации в составе крема.

Для эффективного отбеливания пигментных пятен можно использовать крема, содержащие следующие компоненты:

  • Кислоты, такие как салициловая, гликолевая, молочная, фруктовая и эллаговая, которые помогают удалить верхний ороговевший слой кожи, уменьшая гиперпигментацию и способствуя восстановлению ровного тона.
  • Арбутин, вырабатываемый из листьев толокнянки, создает мягкий отбеливающий эффект и постепенно разрушает меланин.
  • Аскорбиновая кислота (витамин C) подавляет активность меланоцитов и фермента тирозиназы, что способствует уменьшению пигментации.
  • Гидрохинон, антиоксидант, который активно обесцвечивает пигментные пятна.
  • Бета-каротин, провитамин A, который помогает предотвратить накопление меланина в клетках кожи.
  • Токоферол (витамин E), который блокирует производство меланина в коже и улучшает тон кожи.
  • Кроме того, отбеливающие крема могут содержать экстракты лимона, огурца, брусники, петрушки, а также масла жожоба и виноградных косточек.

Лучшие крема от пигментации на лице

Ниже представлен ТОП-5 отбеливающих кремов, которые помогают эффективно бороться с пигментными пятнами:

  1. Achromin anti-pigment: крем, который обесцвечивает темные пятна, увлажняет и защищает кожу от ультрафиолета. В его состав входят октилметоксициннамат, гидрохинон и молочная кислота.
  2. Biotrade Melabel Forte Cream: крем, который устраняет веснушки и помогает достичь ровного тона кожи лица. Он содержит аскорбиновую кислоту и другие активные компоненты.
  3. KORA Phytocosmetics: крем, созданный на основе термальной воды и растительных экстрактов, который помогает уменьшить гиперпигментацию и улучшить общее состояние кожи.
  4. Bioderma Photoderm: крем, который помимо отбеливания также защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Его активные компоненты включают

ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ОТ ПИГМЕНТАЦИИ. Самые эффективные способы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина
Кокорина назвали лучшим футболистом Кипра 2023 года
Как легко приучить котенка к лотку: проверенные методы
Как избавиться от хрена на участке?
Эксперты назвали оптимальный диапазон рабочей температуры двигателя автомобиля
Nature: Ученые США обнаружили способность металла к самовосстановлению
Стоматолог Рокниан заявил, что состояние рта может быть индикатором сахарного диабета
Музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России
Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона
Дачнику на заметку: речной песок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников