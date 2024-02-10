Избранные продукты для ухода за седыми волосами

Лучшие шампуни для седых волос

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шампуни от седины отличаются от обычных шампуней для мытья головы. Они предназначены для изменения оттенка волос, в то время как моющие функции у них проявляются в минимальной степени или вовсе отсутствуют. Оттеночные шампуни образуют тонкую пленку на поверхности волос, не проникая внутрь, что делает процесс тонирования безопасным. Однако их эффект непродолжительный — от 4 до 7 мытьев.

Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Шампуни для седых волос обычно содержат витаминные комплексы и протеины, что помогает улучшить состояние волос, сделав их мягче и эластичнее. При выборе такого шампуня важно учитывать различия между оттеночными и тонирующими средствами, а также разбираться в их составе и принципе действия.

Оттеночные шампуни могут придавать волосам насыщенный цвет, но на седых волосах результат может выглядеть искусственно. Оттеночные средства действуют на поверхности волоса, не проникая в его структуру, что делает их более мягкими по сравнению с тонирующими шампунями.

При выборе шампуня для седых волос следует обращать внимание на его состав и цену, а также учитывать особенности ваших волос и их потребности. Популярными брендами шампуней для седых волос являются Schwarzkopf, L'Oreal, Matrix и Periche.

Шампунь для седых волос Silverati, Oribe