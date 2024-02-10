Избранные продукты для ухода за седыми волосами

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Лучшие шампуни для седых волос

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Шампуни от седины отличаются от обычных шампуней для мытья головы. Они предназначены для изменения оттенка волос, в то время как моющие функции у них проявляются в минимальной степени или вовсе отсутствуют. Оттеночные шампуни образуют тонкую пленку на поверхности волос, не проникая внутрь, что делает процесс тонирования безопасным. Однако их эффект непродолжительный — от 4 до 7 мытьев.

Лучшие шампуни для седых волос
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Шампуни для седых волос обычно содержат витаминные комплексы и протеины, что помогает улучшить состояние волос, сделав их мягче и эластичнее. При выборе такого шампуня важно учитывать различия между оттеночными и тонирующими средствами, а также разбираться в их составе и принципе действия.

Оттеночные шампуни могут придавать волосам насыщенный цвет, но на седых волосах результат может выглядеть искусственно. Оттеночные средства действуют на поверхности волоса, не проникая в его структуру, что делает их более мягкими по сравнению с тонирующими шампунями.

При выборе шампуня для седых волос следует обращать внимание на его состав и цену, а также учитывать особенности ваших волос и их потребности. Популярными брендами шампуней для седых волос являются Schwarzkopf, L'Oreal, Matrix и Periche.

Шампунь для седых волос Silverati, Oribe
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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